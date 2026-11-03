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Philips dépasse les prévisions de bénéfice, conclut un accord de principe aux USA pour Respironics
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 09:52

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La reine Máxima des Pays-Bas inaugure le siège social de Philips à Amsterdam

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Philips a fait ‌état mardi d'un résultat opérationnel au troisième trimestre supérieur ​aux attentes, tout en annonçant avoir conclu un accord de principe avec le département américain de la Justice concernant ​Respironics.

Le groupe néerlandais de technologie médicale a enregistré une hausse de ​7,2% de son Ebita ajusté, ⁠à 569 millions d'euros, dépassant le consensus fourni par ‌l'entreprise qui tablait sur 522 millions d'euros.

Le groupe, qui commercialise des produits allant des brosses ​à dents aux ‌systèmes d'imagerie médicale, a également indiqué que ⁠sa filiale Respironics avait conclu un accord de principe avec le département américain de la Justice afin de ⁠régler les ‌enquêtes précédemment annoncées liées à son rappel mondial ⁠d’appareils de soins respiratoires et de traitement des ‌troubles du sommeil.

Philips a constitué une provision de ⁠288 millions d’euros au cours du trimestre ⁠au titre du ‌règlement proposé avec le département américain de la Justice, ​qui reste soumis à ‌la finalisation des documents et devrait être versé au premier trimestre 2027. La ​société n’a pas précisé si l’accord comporterait une reconnaissance de faute.

"Nous ne pouvons pas fournir ⁠de détails qualitatifs à ce stade", a déclaré le président-directeur général Roy Jakobs lors d’une conférence de presse, ajoutant que l’accord de principe avait été conclu "ces derniers jours".

(Rédigé par Lucie Barbier à Gdansk ; version française Coralie Lamarque, édité ​par Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 10:04

    on a aujourd'hui des montres connectées qui détectent et enregistrent les apnées mais ne donnent pas d'alarme. A quand une montre connectée qui donne ue alarme quand elle détecte une apnée du sommeil.
    Ce serait bien mieux que ces appareils désagréables et couteux pour la sécu

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