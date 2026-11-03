BioMérieux confirme ses objectifs pour 2026

( AFP / JEFF PACHOUD )

Le spécialiste français du diagnostic in vitro, bioMérieux, a confirmé mardi ses objectifs pour 2026 après une progression de près de 10% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est élevé à 1,042 milliard d'euros, en hausse de 9,9% sur un an, selon un communiqué.

Les ventes trimestrielles ont progressé de 9,9 % sur un an dans ses deux segments : le diagnostic industriel, notamment pour le contrôle de la qualité des aliments et des produits pharmaceutiques (16% du chiffre d'affaires trimestriel), et le diagnostic médical destiné aux patients (84 % du chiffre d'affaires).

bioMérieux a confirmé ses objectifs annuels 2026, avec une prévision de croissance organique des ventes comprise entre 3% et 5%.

L'entreprise a bénéficié du dynamisme des tests non respiratoires, les infections respiratoires ayant moins circulé qu'un an auparavant.

Par exemple, les tests de détection des infections gastro-intestinales ont profité d'une demande accrue dans le contexte de l'épidémie de cyclosporose aux Etats-Unis, une infection parasitaire le plus souvent contractée par ingestion d'eau ou de végétaux crus contaminés.

Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes du groupe ont atteint 3 milliards d'euros (+0,5 % par rapport à la même période un an plus tôt).

Les effets de change ont eu un impact négatif sur les ventes de 73 millions d'euros sur 9 mois, en raison de l'appréciation de l'euro par rapport à la plupart des devises.