Le prestataire de services pétroliers Baker Hughes dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre

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Baker Hughes BKR.O a dépassé dimanche les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, la bonne santé de sa division dédiée aux technologies industrielles et énergétiques ayant compensé le ralentissement de l'activité de forage lié aux perturbations au Moyen-Orient.

Le prestataire américain de services pétroliers a affiché un bénéfice ajusté de 64 centimes par action pour le trimestre clos le 30 juin, alors que les analystes tablaient sur 50 centimes par action, selon les données compilées par LSEG.