 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le prestataire de services pétroliers Baker Hughes dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 26/07/2026 à 23:11
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Baker Hughes BKR.O a dépassé dimanche les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, la bonne santé de sa division dédiée aux technologies industrielles et énergétiques ayant compensé le ralentissement de l'activité de forage lié aux perturbations au Moyen-Orient.

Le prestataire américain de services pétroliers a affiché un bénéfice ajusté de 64 centimes par action pour le trimestre clos le 30 juin, alors que les analystes tablaient sur 50 centimes par action, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
57,2500 USD NASDAQ +2,07%
Gaz naturel
2,87 USD NYMEX -1,54%
Pétrole Brent
98,40 USD Ice Europ -2,61%
Pétrole WTI
90,45 USD Ice Europ -2,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,82 -9,13%
Or
4 101,64 +1,13%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
2CRSI
27,58 +4,08%
EUR/USD SPOT
1,14053 +0,13%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank