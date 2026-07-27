Le prestataire de services pétroliers Baker Hughes dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre

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Baker Hughes BKR.O a annoncé des résultats meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre, la société de services pétroliers et de technologies énergétiques ayant bénéficié d’une forte demande d’équipements pour le GNL, d’infrastructures gazières et de projets de production d’électricité liés à la croissance des besoins en électricité.

Le bénéfice par action s'est établi à 64 cents, dépassant les prévisions des analystes compilées par LSEG, qui s'élevaient à 50 cents.

Le résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda), indicateur de la rentabilité opérationnelle, a progressé de 2 % pour atteindre 1,23 milliard de dollars, dépassant ainsi la fourchette haute des prévisions de la société.

« À l’avenir, des fondamentaux sous-jacents favorables renforcent notre confiance dans la réalisation du point médian de nos prévisions pour l’ensemble de l’année, alors que nous continuons à gérer l’incertitude au Moyen-Orient », a déclaré Baker Hughes.

La société a revu à la hausse ses prévisions de commandes pour l’ensemble de l’année concernant le segment des technologies industrielles et énergétiques, reflétant ainsi sa confiance dans le maintien d’une forte demande en équipements de production d’électricité et de GNL.

L’un des thèmes majeurs du trimestre a été la forte hausse des nouvelles commandes. Celles-ci ont progressé de 49 % par rapport à l’année précédente pour atteindre le niveau record de 10,5 milliards de dollars, dont un montant record de 7,1 milliards de dollars pour le segment des technologies industrielles et énergétiques. Le carnet de commandes de l’activité a augmenté de 19 % pour atteindre un niveau sans précédent.

Cela a contribué à porter les obligations de performance restantes de l’entreprise — qui mesurent la valeur des contrats signés mais non encore exécutés — à 40,1 milliards de dollars, dont un montant record de 37,1 milliards de dollars pour le segment des technologies industrielles et énergétiques.

L’entreprise a indiqué qu’elle relevait ses prévisions de commandes pour l’ensemble de l’année concernant cette activité, ainsi que les perspectives de commandes du segment dans le cadre de son plan de croissance « Horizon 2 », à plus de 45 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a reculé de 2 % par rapport à l’année précédente, s’établissant à 6,74 milliards de dollars. Toutefois, la hausse des prix, les gains de productivité et les réductions de coûts ont contribué à compenser l’inflation et à soutenir les marges bénéficiaires. Le résultat net ajusté a progressé de 3 %, à 640 millions de dollars. Le directeur général, Lorenzo Simonelli, a déclaré que la demande restait forte dans les centres de données, les infrastructures gazières et les marchés énergétiques en amont, ce qui a aidé l’entreprise à surmonter les défis opérationnels rencontrés au Moyen-Orient. Le flux de trésorerie d’exploitation a plus que doublé par rapport à l’année précédente pour atteindre 1,35 milliard de dollars, tandis que le flux de trésorerie disponible est passé de 239 millions à 1,11 milliard de dollars.