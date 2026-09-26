Le président brésilien Lula interdit les paris en ligne et dévoile un plan d'allègement de la dette alors que la course à la réélection s'intensifie

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(Reformulation du chapeau pour intégrer la nouvelle annonce; ajout d'une analyse et de la déclaration d'un groupe du secteur des paris aux paragraphes 12 et 13, ainsi que de détails sur le plan d'allègement de la dette aux paragraphes 15 à 20)

* Un décret présidentiel interdit les activités de paris en ligne au Brésil

* Cette mesure intervient alors que les sondages indiquent une élection présidentielle très serrée

* Bolsonaro qualifie l'interdiction des paris de "motivée par des considérations politiques"

* Lula dévoile également une initiative visant à réduire l'endettement des ménages

par Igor Sodre et Marcela Ayres

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a annoncé vendredi l’interdiction des paris en ligne dans la plus grande économie d’Amérique latine et a dévoilé un nouveau programme d’allègement de la dette destiné aux ménages, dernière d’une série de mesures introduites à l’approche de l’élection du mois prochain.

Les sondages d'opinion montrent que Lula est au coude à coude avec le sénateur de droite Flavio Bolsonaro, fils aîné de l'ancien président Jair Bolsonaro, à l'approche du premier tour des élections qui se tiendra le 4 octobre.

Ce décret interdit les paris en ligne au Brésil, moins de deux ans après que le gouvernement a mis en place un cadre juridique autorisant cette activité. Il prend effet immédiatement, mais doit être approuvé par le Congrès dans un délai de 120 jours pour rester en vigueur.

Cette mesure répressive reflète l'inquiétude croissante au sein du gouvernement face à l'augmentation des dépenses liées aux jeux d'argent, qui pèse sur le budget des ménages et contribue à des niveaux d'endettement records. Des sondages récents ont montré qu'environ trois quarts des Brésiliens sont favorables à une interdiction totale des paris en ligne.

"Nous sommes confrontés à un problème de santé publique lié aux paris en ligne. C’est un problème grave", a déclaré le ministre des Finances, Dario Durigan, lors de l’annonce.

M. Durigan a précisé que les sites web des opérateurs de paris resteraient accessibles aux utilisateurs jusqu’au 5 octobre afin qu’ils puissent récupérer leurs fonds restants. Les boutiques d’applications et les fournisseurs d’accès Internet seront tenus de bloquer ces sites à compter du 6 octobre, a-t-il ajouté.

Le sénateur Bolsonaro a qualifié cette mesure de "populiste, hypocrite et motivée par des considérations politiques" lors d’un meeting électoral à Rio de Janeiro vendredi.

Les paris en ligne ont été légalisés au Brésil en 2018 sous l’ancien président Michel Temer, mais sont restés largement non réglementés tout au long du mandat de Jair Bolsonaro. Lula a signé en 2023 une loi établissant des règles et autorisant explicitement les jeux de casino en ligne en plus des paris sportifs.

Les opérateurs titulaires d’une licence sont autorisés à proposer leurs services dans tout le pays depuis janvier 2025, après avoir acquitté des redevances de concession et satisfait aux exigences réglementaires.

Les responsables ont fait valoir que les pertes liées aux paris ont alimenté le mécontentement de la population vis-à-vis de l’économie, malgré un taux de chômage historiquement bas et une inflation relativement modérée dans le pays.

Le ministère des Finances estime que les ménages brésiliens dépensent environ 60 milliards de reais (11,57 milliards de dollars) par an en paris en ligne, ce qui génère environ 10 milliards de reais de recettes fiscales.

JPMorgan a indiqué que parmi les sociétés cotées les plus exposées au Brésil figurent Evolution EVOG.ST , qui réalise environ 9% de son chiffre d’affaires dans ce pays, Allwyn

ALWr.AT , dont l’activité Betano contribue à hauteur de 6% à 7% de l’EBITDA, ainsi qu’Entain et Flutter.

L’ANJL, une association représentant le secteur des paris, a déclaré dans un communiqué que cette mesure pousserait plus de 30 millions de parieurs vers des sites illégaux, ajoutant qu’elle ne respectait pas les investissements réalisés dans le respect de la loi.

PROGRAMME D’ALLÈGEMENT DE LA DETTE

Lula a également annoncé une nouvelle initiative visant à alléger le fardeau de la dette des ménages, quelques mois seulement après avoir relancé un vaste programme de renégociation de la dette des consommateurs soutenu par l’État fédéral, connu sous le nom de "Desenrola", qui avait été dévoilé en 2023.

Le gouvernement a indiqué qu’il organiserait en novembre une vente aux enchères pour racheter et restructurer la dette des ménages, en consacrant 15 milliards de reais à l’acquisition de jusqu’à 150 milliards de reais de prêts en souffrance, avec des remises d’au moins 90%. Ce programme devrait couvrir environ la moitié de l’encours de la dette jugée éligible.

Les ménages pourraient alors régler leurs dettes en souffrance à la valeur réduite, l’intégralité de l’avantage lié à cette dépréciation étant répercutée sur les emprunteurs.

Cette initiative vise les dettes en souffrance depuis deux à 4,5 ans, principalement les soldes de cartes de crédit et les prêts personnels non garantis. Le ministre de la Planification, Bruno Moretti, a précisé que l’enchère porterait sur des dettes ne dépassant pas 10 000 reais.

"C'est un programme Desenrola amélioré par rapport aux versions précédentes", a déclaré Lula. "Dans le cadre du programme Desenrola précédent, les personnes devaient s'adresser individuellement aux banques. Désormais, c'est le gouvernement qui rachètera la dette et la réglera au nom des emprunteurs."

Cette mesure avait déjà été annoncée par le gouvernement la semaine dernière dans le cadre du programme économique de Lula pour cette année électorale.

(1 dollar = 5,1856 reais)