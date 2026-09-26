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Après la messe géante, le pape Léon XIV, acclamé par une marée humaine, part pour Lourdes
information fournie par AFP 26/09/2026 à 17:49
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Le pape Léon XIV salue la foule venue participer à une messe géante place de la Concorde à Paris, le 26 septembre 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le pape Léon XIV salue la foule venue participer à une messe géante place de la Concorde à Paris, le 26 septembre 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le pape Léon XIV, acclamé par quelque 800.000 personnes, a clôturé samedi par une messe géante sa visite à Paris, la première d'un pape dans la capitale française depuis 2008, avant de prendre la direction de Lourdes, nouvelle étape de son déplacement en France.

"C'est un moment fort pour nous dans notre foi d'être entourés par d'autres gens qui ont aussi cette foi, qui ont soif et qui ont de l'espérance", témoigne Jeanne de Montagnac, 29 ans, venue sur les Champs-Elysées avec son mari et leur petite-fille de deux ans, juchée sur ses épaules, numéro de téléphone parental écrit sur le bras.

De sa descente des Champs-Elysées jusqu'au début du service religieux, place de la Concorde, Léon XIV a pu mesurer l'attente qu'il suscitait, acclamée par une marée humaine, chiffrée à environ 800.000 personnes par le Vatican.

La déambulation de vendredi dans les rues de Paris, au premier jour de sa visite, avait déjà rassemblé 300.000 personnes puis, dans la soirée, il avait été accueilli telle une star par 80.000 jeunes dans le Stade de France, à Saint-Denis, soit déjà près de 1,2 million de personnes revendiquées par le Vatican.

Ces chiffres sont à mettre en perspective avec les 260.000 fidèles rassemblés par Benoît XVI en 2008, aux Invalides, théâtre de la dernière messe papale en date à Paris, où le million de personnes présentes pour Jean-Paul II lors de la messe des Journées mondiales de la Jeunesse en 1997 à Longchamp.

Samedi, vêtu d'habits liturgiques confectionnés pour l'occasion, le souverain pontife est arrivé au son de l'orgue et des cuivres alors que le soleil faisait enfin une timide percée.

Le pape Leon XIV bénit un enfant lors de sa descente des Champs-Elysées en papamobile, avant de célébrer une messe géante place de la Concorde à Paris, le 26 septembre 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Le pape Leon XIV bénit un enfant lors de sa descente des Champs-Elysées en papamobile, avant de célébrer une messe géante place de la Concorde à Paris, le 26 septembre 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Pour rejoindre la vaste structure éphémère dressée non loin de l'obélisque, avec un autel blanc surmonté d'une croix de 4 mètres, le souverain pontife, souriant et détendu, a descendu en papamobile les Champs-Elysées, bénissant au passage de nombreux bébés et saluant la marée humaine de fidèles, dont beaucoup étaient arrivés des heures en avance.

"Soif de sens"

Sur plus de deux kilomètres, ils ont pu, tant que bien que mal pour ceux qui étaient les plus éloignés, suivre l'office d'une heure et demie sur des écrans géants.

Dans son homélie, le chef de l'Eglise catholique a souligné la "soif de sens, de vérité et d'accomplissement qui habite le coeur de chacun" face à la tentation de se contenter de "biens matériels, de satisfactions immédiates, de petites idoles".

Des fidèles assistent à la messe célébrée par le pape Léon XIV sur la place de la Concorde à Paris, le 26 septembre 2026 ( AFP / Kiran RIDLEY )

Des fidèles assistent à la messe célébrée par le pape Léon XIV sur la place de la Concorde à Paris, le 26 septembre 2026 ( AFP / Kiran RIDLEY )

La foule recueillie a suivi avec attention le livret de messe et repris les chants en choeur. Une tonne d'hosties étaient prévues pour la communion, qui a duré bien après le départ du souverain pontife.

"L'essentiel c'est qu'on soit nombreux, de participer à la communion", explique, à proximité de l'Arc de Triomphe, Marie-Hélène, venue de banlieue parisienne.

Virginie Courtot, 51 ans, estime elle que ce pape "parle à un public au-delà de la religion catholique, c'est le pape qu'il nous faut dans l'époque actuel, qui remet de la nuance et de la réflexion".

"Les cathos, on ne les entend pas beaucoup, là on va faire du bruit ! Mais pour annoncer l'amour, la paix, la joie", s'est réjouit Sylvie Leclerc, enseignante de 51 ans, venue de Seine-Maritime.

Au milieu de la foule, avant l'arrivée du pape, des militantes de l’association féministe catholique Magdala ont déployé une banderole, sur laquelle a été féminisé un verset de l'Evangile "Heureuses celles qui ont soif de justice", pour que les femmes soient "pleinement accueillies" dans l'Eglise. Mais elles ont dû la replier rapidement à la demande d'une bénévole chargée de la sécurité.

"Emerveillé" par les nouveaux baptisés

Brigitte Macron et Gérard Larcher, président du Sénat, sur la place de la Concorde à Paris pour assister à la messe géante célébrée par le pape Léon XIV, le 26 septembre 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Brigitte Macron et Gérard Larcher, président du Sénat, sur la place de la Concorde à Paris pour assister à la messe géante célébrée par le pape Léon XIV, le 26 septembre 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

De nombreuses personnalités politiques étaient présentes, dont les candidats à la présidentielle Edouard Philippe, Gabriel Attal et Marine Le Pen, accompagnée de Jordan Bardella, ainsi que le Premier ministre Sébastien Lecornu, l'ancien président Nicolas Sarkozy et les présidents des deux chambres du Parlement, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher.

Le chef de l'Etat Emmanuel Macron était représenté par son épouse Brigitte Macron.

La visite inédite de Léon XIV dans l'Hexagone, qui le mènera à Metz lundi après son passage à Lourdes, a lieu sous haute sécurité, mobilisant 17.000 bénévoles, près de 15.000 policiers et gendarmes pour un budget titanesque de 27 millions d'euros.

Des personnes réunies pour assister à la messe célébrée par le pape Léon XIV sur la place de la Concorde à Paris, le 26 septembre 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Des personnes réunies pour assister à la messe célébrée par le pape Léon XIV sur la place de la Concorde à Paris, le 26 septembre 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Lui-même petit-fils d'immigrés, Léon XIV avait commencé sa deuxième journée en France en se rendant dans l'association diocésaine de soutien aux migrants la Maison Bakhita. "Une maison qui témoigne à toute la ville qu’il est possible de se rencontrer et de vivre ensemble dans la dignité et la paix", a-t-il déclaré, après avoir entendu des témoignages d'exilés afghan et nigérian dans cette association située dans un quartier populaire.

Depuis son élection en mai 2025, Robert Francis Prevost a régulièrement appelé à défendre la dignité des personnes exilées et des réfugiés, n'hésitant pas à critiquer la politique migratoire du président américain Donald Trump.

Le chef des 1,4 milliard de catholiques dans le monde s'est ensuite dit "émerveillé" par le nombre croissant de nouveaux baptisés en France, dont il a rencontré certains au siège historique de la "Catho de Paris".

Pape Leon XIV
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2 commentaires

  • 18:15

    Non, non..."qu'ils veulent" car...il faut écrire 'ce qu'ELLES veulent"

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