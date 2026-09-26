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Canaux qui débordent et routes submergées: graves inondations à Bangkok
information fournie par AFP 26/09/2026 à 18:13
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Un homme se déplace dans l'eau inondant le district de Bang Bua à Bangkok, la capitale thaïlandaise, le 26 septembre 2026 ( AFP / WIKUS DE WET )

Un homme se déplace dans l'eau inondant le district de Bang Bua à Bangkok, la capitale thaïlandaise, le 26 septembre 2026 ( AFP / WIKUS DE WET )

Les autorités de Bangkok, la capitale thaïlandaise, ont déclaré samedi l'état de catastrophe naturelle dans l'ensemble des 50 districts de la ville, après 48 heures de pluies diluviennes qui ont inondé habitations, commerces et axes de circulation.

Le Premier ministre Anutin Charnvirakul a écourté un voyage à Londres pour rentrer chez lui après la chute de près de 300 millimètres de pluie sur la métropole entre jeudi après-midi et samedi matin, selon les autorités.

"L'eau n'arrête pas de monter. Il est difficile de sortir maintenant. Elle m'arrive à la taille", décrit à l'AFP Somkid Pheuk-ngam, une vendeuse de 67 ans qui est au bord d'un canal près du centre.

"Je ne peux aller nulle part. J'ai fermé ma boutique depuis deux jours", ajoute-t-elle, estimant n'avoir pas vu pareilles inondations dans la ville depuis 15 ans. En 2011, d'importantes inondations dans toute la Thaïlande avaient fait plus de 500 morts et endommagé des millions de logements.

"J'ai l'impression qu'en toutes les nombreuses années où j'ai vécu ici, je n'ai jamais rien connu de tel, avec une pluie continue pendant des jours", a déclaré Anutin Meechamnan, un habitant de 63 ans.

L'Administration métropolitaine de Bangkok (BMA) a déclaré l'état de catastrophe naturelle dans les 50 districts de la ville, une mesure qui confère des pouvoirs spéciaux d'intervention aux organisations locales.

Le gouverneur de Bangkok, Chadchart Sittipunt, a déclaré samedi après-midi que la situation s'était "stabilisée". "Si la pluie cesse, l'eau devrait évacuer en deux trois jours", a estimé le gouverneur sur un réseau social.

Une personne traverse les eaux de crue dans le district de Bang Bua à Bangkok, le 26 septembre 2026 ( AFP / WIKUS DE WET )

Une personne traverse les eaux de crue dans le district de Bang Bua à Bangkok, le 26 septembre 2026 ( AFP / WIKUS DE WET )

De nombreux axes routiers sont inondés samedi, ont constaté des journalistes de l'AFP, et des habitants contraints de marcher dans une eau atteignant parfois les genoux, voire les cuisses, dans plusieurs quartiers.

"Je me suis réveillé pour aller travailler et la rue devant chez moi était inondée", raconte le motocycliste Samruay Nakkamnueng, dans le quartier d'Ari. "Je me suis demandé si ma moto serait capable de traverser autant d'eau".

Sacs de sable

Les autorités de Bangkok ont annoncé avoir préparé un million de sacs de sable pour les distribuer et ont ouvert plusieurs abris temporaires dans des écoles.

Une personne s'occupe de sa boutique inondée dans le district de Bang Bua, à Bangkok, le 26 septembre 2026 ( AFP / WIKUS DE WET )

Une personne s'occupe de sa boutique inondée dans le district de Bang Bua, à Bangkok, le 26 septembre 2026 ( AFP / WIKUS DE WET )

Les niveaux d'eau ont commencé à se stabiliser grâce aux stations de pompage de la ville, qui fonctionnaient à pleine capacité, évacuant quelque 1.200 mètres cubes par seconde, a indiqué la BMA.

Des inondations ont également été signalées samedi dans 21 provinces de Thaïlande, avec un décès, selon le Département de prévention et d’atténuation des catastrophes, qui a mis en garde contre une zone de basse pression couvrant l'est, le nord-est et le centre du pays jusqu’à dimanche.

Il a indiqué que de nouvelles pluies étaient attendues jusqu’à dimanche et qu'il existait un risque de crues soudaines, de ruissellements forestiers, de glissements de terrain et de débordements de rivières.

Des automobilistes font demi-tour sur un pont surplombant des eaux de crue le long de la route Phetchaburi à Bangkok, la capitale thaïlandaise, le 26 septembre 2026 ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

Des automobilistes font demi-tour sur un pont surplombant des eaux de crue le long de la route Phetchaburi à Bangkok, la capitale thaïlandaise, le 26 septembre 2026 ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

Autrefois surnommée la "Venise de l'Orient", Bangkok est construite sur d'anciens marécages et se situe à seulement 1,5 mètre au-dessus du niveau de la mer.

"Notre problème est que les canaux sont pleins", a expliqué le gouverneur Chadchart.

Il a précisé qu'au moins 13 axes routiers importants étaient inondés, mais exhorté les habitants à ne pas s'inquiéter d'éventuelles pénuries alimentaires, insistant : "Il n'y a pas lieu de paniquer".

Quelque 980 personnes sont hébergées dans des abris temporaires, tandis que les autorités ont transféré 36 personnes alitées vers des hôpitaux, selon le gouverneur.

Les autorités municipales de Bangkok ont annoncé la fermeture des écoles lundi et demandé à certains fonctionnaires de télétravailler.

Septembre est le pic de la saison des pluies à Bangkok, mais il a été plus humide que d'habitude, selon les données du département de drainage et d'assainissement.

Un restaurant inondé à Bangkok, le 26 septembre 2026 ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

Un restaurant inondé à Bangkok, le 26 septembre 2026 ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

La capitale a enregistré 487 mm de pluie entre le 1er et le 25 du mois, contre une moyenne de presque 269 mm pour la même période de 1991 à 2020.

Les scientifiques avertissent que l'intensité et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes vont augmenter à mesure que la planète continue de se réchauffer en raison des émissions de combustibles fossiles.

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2 commentaires

  • 17:13

    Pour vendre le dérèglement climatique et ainsi nous faire les poches il faut bien aller à l autre bout du monde pour trouver un endroit où il pleut plus que d habitude mais autant qu une année exceptionnelle il y a 15 ans ou 30 ans. . La peur facilite le contrôle des populations , on peut ainsi l orienter vers la direction choisie , une injection, des obligations, de nouvelles taxes. .. c est pour notre bien n en doutons pas

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