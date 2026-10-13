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LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 09:29

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(Actualisé avec Technip Energies)

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris.

* SPIE SPIE.PA - RBC entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "performance du secteur" et fixe son objectif de cours à 45 euros.

* LVMH LVMH.PA - TD Cowen abaisse son objectif de cours à 425 euros contre 510 euros.

* KERING PRTP.PA - TD Cowen abaisse son objectif de cours à 235 euros contre 280 euros.

* TECHNIP ENERGIES TE.PA - Goldman Sachs relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre"

(Rédaction de Gdansk)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR Les changements de recommandation des valeurs européennes RCH/EUROPE |1|

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KERING
208,600 EUR Euronext Paris -2,11%
LVMH
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SPIE
42,180 EUR Euronext Paris +0,86%
TECHNIP ENERGIES
30,560 EUR Euronext Paris +3,66%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/10/2026 à 09:29:58.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

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