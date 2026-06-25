LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Biomérieux, TotalEnergies, Accor)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés jeudi à Paris.
* L'ORÉAL OREP.PA - Citigroup relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre", relève son objectif de cours à 435 euros contre 375 euros.
* VUSION VU.PA - Berenberg abaisse son objectif de cours à 220 euros contre 250 euros.
* CAPGEMINI CAPP.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 95 euros contre 115 euros.
* BIOMÉRIEUX BIOX.PA - Kepler Cheuvreux entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours à 85 euros
* TOTALENERGIES TTEF.PA - Gerdes Energy Research relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre"
* ACCOR ACCP.PA - Barclays relève son objectif de cours à 62 euros contre 53 euros
( Rédaction de Gdansk)
|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR Les changements de recommandation des valeurs européennes RCH/EUROPE |1|
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