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LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 12:19

(Actualisé avec Biomérieux, TotalEnergies, Accor)

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés jeudi à Paris.

* L'ORÉAL OREP.PA - Citigroup relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre", relève son objectif de cours à 435 euros contre 375 euros.

* VUSION VU.PA - Berenberg abaisse son objectif de cours à 220 euros contre 250 euros.

* CAPGEMINI CAPP.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 95 euros contre 115 euros.

* BIOMÉRIEUX BIOX.PA - Kepler Cheuvreux entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours à 85 euros

* TOTALENERGIES TTEF.PA - Gerdes Energy Research relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre"

* ACCOR ACCP.PA - Barclays relève son objectif de cours à 62 euros contre 53 euros

( Rédaction de Gdansk)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR Les changements de recommandation des valeurs européennes RCH/EUROPE |1|

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/06/2026 à 12:19:26.

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