Tempête dans le cloud: l'UE veut serrer la vis à Amazon et Microsoft

La Commission européenne dit vouloir soumettre Amazon Web Services et Microsoft Azure, numéros un et deux des services cloud, à un régime d'obligations et de contrôles plus sévère ( AFP / Nicolas TUCAT )

Tempête dans le nuage : Bruxelles a annoncé jeudi vouloir imposer des obligations renforcées aux géants technologiques américains Amazon et Microsoft, pour éviter d'éventuels abus de position dominante dans le secteur des services informatiques à distance (cloud).

Dans les conclusions provisoires d'une enquête ouverte en novembre, la Commission européenne a dit vouloir soumettre leurs filiales Amazon Web Services (AWS) et Microsoft Azure, numéros un et deux des services cloud, à un régime d'obligations et de contrôles plus sévère, en vertu du règlement européen sur les marchés numériques (DMA).

L'enquête visait à déterminer si les deux champions du secteur du cloud devaient être classés dans la catégorie des "contrôleurs d'accès", qui sont soumis à une régulation plus stricte en raison de leur position incontournable.

Dans ses conclusions préliminaires, l'exécutif européen a estimé que même si ces filiales n'avaient pas franchi l'un des seuils prévus par le DMA (le nombre d'utilisateurs dans l'UE), d'autres critères justifiaient de leur imposer ce corset réglementaire.

"AWS et Azure ont réalisé un chiffre d'affaires considérable, et leurs capacités opérationnelles ainsi que leurs investissements semblent avoir largement dépassé ceux de leurs concurrents. Ils disposent tous deux d'une base d'utilisateurs vaste et bien établie et semblent bénéficier d'effets de verrouillage (du marché, ndlr) et de coûts élevés" pour les clients qui souhaitent changer de prestataire, a souligné la Commission.

En outre, les services d'intelligence artificielle développés par les deux groupes ont renforcé leur situation dans le cloud, note Bruxelles : "alors que l'IA accroît fortement la demande de services liés au cloud, AWS et Azure semblent conserver une grande partie de cette demande accrue dans leurs écosystèmes respectifs".

Enfin, "Amazon et Microsoft semblent tous deux occuper une position solidement ancrée et durable dans le secteur", conclut l'exécutif européen.

Google Cloud épargné

C'est un revers pour les deux groupes, qui avaient plaidé que le secteur bénéficie déjà d'une concurrence très élevée, et que leur imposer des contraintes supplémentaires aurait des effets délétères.

Ces conclusions "ne tiennent pas compte de l'étendue des services cloud proposés aux clients européens, et risquent de pénaliser l'investissement et l'innovation en Europe", a déclaré à l'AFP un porte-parole d'AWS.

La filiale d'Amazon prévient que cette décision, si elle était confirmée par Bruxelles, reviendrait à lui imposer "une nouvelle couche lourde et redondante de régulation", le marché du cloud étant déjà soumis depuis septembre 2025 au règlement européen sur les données (Data Act).

"Le secteur du cloud en Europe est innovant, très compétitif et constitue un moteur de croissance pour l'ensemble de l'économie", a réagi également auprès de l'AFP un porte-parole de Microsoft.

L'entreprise de Redmond reproche en outre à la Commission de ne pas avoir étendu son enquête à Google, le numéro trois du secteur.

"Nous restons préoccupés par le fait qu'ignorer le pouvoir grandissant de Google Cloud et (son assistant d'IA, ndlr) Gemini faussera le marché de manière néfaste", fait-on valoir chez Microsoft.

Le DMA est une loi emblématique qui vise à mettre fin aux abus de position dominante des géants technologiques, via des règles et des contrôles renforcés.

Un secteur très concentré

Texte phare de l'arsenal juridique européen en matière de numérique, il prévoit des amendes pouvant aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise en cas d'infraction, et même 20% en cas de récidive.

Le cloud, réseau mondial de serveurs, de base de données et de logiciels connectés, est devenu l'épine dorsale de l'informatique mondiale sur laquelle repose une très large part de l'économie et de services du quotidien.

Au niveau mondial, ce secteur est dominé par un trio de géants Américains : AWS détenait 28% du marché au premier trimestre 2026, suivi par Microsoft Azure (21%) et Google Cloud (14%), selon la dernière enquête du cabinet Synergy Research Group.

Cette forte concentration, ainsi que plusieurs pannes majeures qui ont démontré ces derniers mois la vulnérabilité des clients en cas de dysfonctionnement de ces plateformes, nourrissent des appels à une plus forte régulation du secteur en Europe.