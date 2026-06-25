Le Slip Français va entrer en Bourse le 14 juillet

( AFP / PATRICK BERNARD )

La marque de sous-vêtements Le Slip français, un des chefs de file du "fait en France", a annoncé jeudi son entrée en Bourse à la date symbolique du 14 juillet, en espérant lever 5 millions d'euros d'argent frais.

Le Slip Français veut entrer à la Bourse de Paris, sur le segment "Euronext Growth Paris" qui a pour but de faciliter l'accès des PME aux capitaux, selon un communiqué.

Les conditions d'entrée en Bourse ont été approuvées mercredi par l'Autorité des marchés financiers (AMF), est-il précisé.

Le prix de l'action a été fixée à 14,80 euros. La période de souscription pour les investisseurs a débuté jeudi et sera close le 9 juillet, pour un début des transactions prévu le 14 juillet.

La marque espère lever 5 millions d'euros. Le montant total de l'opération pourrait atteindre 15,8 millions d'euros, en tenant compte du montant de cession d'actions existantes par certains actionnaires, évaluée entre 7 et 10,8 millions d'euros.

Des engagements de souscription à hauteur d'un montant total de 6,925 millions d'euros ont été pris: 200.000 de la part de la Société Numérobis1 et 6,725 millions d'euros de la part d'investisseurs tiers, à savoir Eiffel, Vatel Capital, Les ateliers FIM, Femilux, Mutuale, Monte Rosa Participations et Chantelle.

Le Slip Français dit ainsi vouloir proposer aux Français "d'investir dans une plateforme industrielle unique qui a su transformer le Made in France en un modèle éprouvé de croissance profitable en 2025".

"Devenir actionnaire du Slip Français, (...) c'est investir dans l'emploi, dans les territoires, dans le savoir-faire français, dans une industrie plus durable, dans une certaine idée du bon sens", ont commenté Guillaume Gibault, PDG du Slip Français, et Léa Marie, directrice exécutive, cités dans le communiqué.

L'entreprise fait état d'un bénéfice net de 0,7 million d'euros en 2025, et un chiffre d'affaires de 21,1 millions d'euros. Elle avait opéré en 2023 un "pivot stratégique majeur", afin de faire "face aux limites de son modèle historique", passant "d'une logique de marque premium-cadeau à un modèle d'équipement du quotidien, plus accessible".