information fournie par Reuters • 07/01/2026 à 11:46

LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Axa, Danone, EssilorLuxottica)

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris.

* SODEXO SA EXHO.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne" et son objectif de cours à 46 euros contre 53 euros.

* ARCELORMITTAL SA MT.LU - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et son objectif de cours à 46,2 euros contre 33,7 euros.

* REXEL RXL.PA - Kepler Cheuvreux abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et son objectif de cours à 35 euros contre 33 euros.

* AXA AXAF.PA - Deutsche Bank reprend le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter".

*DANONE DANO.PA - Bernstein relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance du marché".

* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - Alphavalue abaisse sa recommandation à "alléger" contre "ajouter".

* AIR LIQUIDE AIRP.PA - Citigroup abaisse son objectif de cours à 195 euros contre 208 euros.

* BOUYGUES SA BOUY.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 49 euros contre 44 euros.

* DASSAULT SYSTÈMES DAST.PA - Barclays abaisse son objectif de cours à 25 euros contre 30 euros.

* KERING PRTP.PA - RBC relève son objectif de cours à 340 euros contre 280 euros.

(Rédaction de Gdansk)