Wall Street pas convaincue par Nvidia malgré des résultats records
information fournie par AFP 26/02/2026 à 22:11

Un opérateur à la Bourse de New York, le 25 février 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé orientée à la baisse jeudi, les performances trimestrielles jamais vues de Nvidia n'ayant pas suffi à apaiser les craintes du marché sur l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - a reculé de 1,18% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,54%. Seul le Dow Jones est parvenu à clôturer dans le vert, grappillant 0,03%.

NVIDIA
184,8900 USD NASDAQ -5,46%
S&P GLOBAL
437,540 USD NYSE +3,18%
