Wall Street pas convaincue par Nvidia malgré des résultats records

Un opérateur à la Bourse de New York, le 25 février 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
La Bourse de New York a terminé orientée à la baisse jeudi, les performances trimestrielles jamais vues de Nvidia n'ayant pas suffi à apaiser les craintes du marché sur l'intelligence artificielle (IA).
L'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - a reculé de 1,18% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,54%. Seul le Dow Jones est parvenu à clôturer dans le vert, grappillant 0,03%.
