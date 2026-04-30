Le pétrole signe un pic de 4 ans à 126,3 USD
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 10:41
Donald Trump a échangé avec des dirigeants de compagnies pétrolières sur les moyens d'atténuer l'impact d'un blocus américain des ports iraniens susceptible de durer plusieurs mois, selon un responsable de la Maison blanche. Cette perspective, couplée à des informations sur de possibles frappes militaires contre l'Iran, a propulsé le baril de Brent pour l'échéance de juin autour de 125 dollars, un plus haut depuis mars 2022.
Le président américain doit être informé jeudi par le chef du Commandement central, Brad Cooper, de nouveaux scénarios militaires prévoyant des frappes "courtes et puissantes" visant des infrastructures iraniennes, rapporte Axios. Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a exhorté Téhéran à agir "intelligemment, et vite" en concluant un accord sur le nucléaire. En réponse, l'Iran a menacé d'une "action militaire sans précédent" si les États-Unis poursuivent le blocage de navires liés au pays.
Sur le terrain économique et diplomatique, les répercussions se multiplient. Le Brent est monté brièvement au-dessus de 126 USD aux environs de 5h00 du matin, avant de revenir autour de 121 USD plus tard en matinée. Le brut léger américain WTI approche 110 USD. Les Etats-Unis poussent toujours à la formation d'une coalition internationale pour sécuriser le détroit d'Ormuz.
En bourse, la flambée du pétrole annihile pour le moment la publication de résultats rassurants de plusieurs des stars de la technologie.
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