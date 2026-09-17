Le pétrole recule de 3 % à son plus bas niveau depuis une semaine, les craintes de perturbation de l'approvisionnement s'apaisant

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* L'Arabie saoudite suspend les chargements à Yanbu et propose davantage de brut via Oman

* Deux stations de pompage sur l'oléoduc Est-Ouest saoudien auraient été endommagées lors d'une récente attaque, selon des sources

* Une attaque de drone ukrainien endommage une raffinerie de pétrole à Iaroslavl, en Russie, selon le gouverneur

(Mise à jour avec les derniers cours et les chiffres clés)

par Anushree Mukherjee

Les cours du pétrole ont reculé d'environ 3 % jeudi pour atteindre leur plus bas niveau depuis une semaine, prolongeant ainsi leur baisse alors que les informations faisant état de cargaisons supplémentaires de brut saoudien transitant par Oman ont apaisé les craintes liées à l'approvisionnement. Les cours sont toutefois restés supérieurs à 100 dollars le baril, en raison des craintes d'une escalade du conflit au Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 3,85 dollars, soit 3,64 %, à 101,98 dollars le baril à 10 h 00 GMT, après avoir atteint leur plus bas niveau depuis le 10 septembre, tandis que les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont reculé de 3 dollars, soit 2,93 %, à 99,43 dollars le baril, leur plus bas niveau depuis le 11 septembre. Les deux contrats avaient chuté d’environ 3 dollars mercredi .

Le brut s'est éloigné de ses plus hauts hebdomadaires après que le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, a laissé entrevoir une remise en service plus rapide de l'oléoduc Est-Ouest saoudien, tandis que les efforts de l'Arabie saoudite pour maintenir les expéditions grâce à des chargements supplémentaires au large d'Oman ont apaisé les craintes concernant l'offre, a déclaré Tim Waterer, analyste en chef des marchés chez KCM Trade.

L’Arabie saoudite propose davantage de cargaisons de brut aux raffineurs asiatiques via des transferts de navire à navire au large du port omanais de Sohar, ont indiqué des sources proches du dossier, ce qui contribue à compenser en partie les perturbations causées par les attaques contre l’oléoduc Est-Ouest menant à la mer Rouge.

Les cours du pétrole avaient atteint leur plus haut niveau depuis environ quatre mois en début de semaine après que des sources du secteur maritime ont indiqué que les chargements de brut au centre d’exportation saoudien de Yanbu, sur la mer Rouge, avaient été suspendus et que Riyad avait annulé certaines livraisons de cargaisons à des clients européens. Cette suspension faisait suite à des attaques contre l’oléoduc Est-Ouest, qui alimente Yanbu.

Selon les négociants, une fermeture prolongée de l'oléoduc pourrait priver le marché mondial de jusqu’à 4 % de son approvisionnement en pétrole . L’Arabie saoudite n’a pas précisé quand l’exploitation pourrait reprendre, mais Wright a déclaré mardi à CNBC que le pétrole brut devrait circuler à nouveau dans l’oléoduc d’ici quelques jours.

LES RISQUES D'APPROVISIONNEMENT PERSISTENT

Malgré la baisse des cours du pétrole jeudi, les inquiétudes concernant l’escalade du conflit au Moyen-Orient persistent.

Deux stations de pompage desservant l’oléoduc Est-Ouest ont été endommagées lors d’une attaque la semaine dernière, et le calendrier des réparations reste incertain, selon les évaluations de trois sources issues des secteurs pétrolier et de la sécurité.

La banque singapourienne DBS a indiqué que son scénario de base pour le quatrième trimestre tablait sur un apaisement des tensions entre les États-Unis et l’Iran, ce qui permettrait au Brent de se stabiliser dans une fourchette comprise entre 85 et 95 dollars le baril.

LE MARCHÉ DU DIESEL SOUS PRESSION

Si les perturbations de l’approvisionnement en pétrole brut restent la principale préoccupation du marché, le resserrement de l’offre de gazole est apparu comme une autre source de pression, les perturbations des infrastructures énergétiques au Moyen-Orient et en Russie limitant la disponibilité des carburants.

Les contrats à terme européens sur le gazole LGOc1 , qui servent de référence pour les prix du diesel, ont clôturé mardi à un niveau record. Les contrats à terme américains sur le diesel à très faible teneur en soufre HOc1 ont également clôturé à un niveau record.

« La pénurie de produits pourrait facilement devenir un problème plus important que l’approvisionnement en brut lui-même à court terme, d’autant plus que les capacités de raffinage russes sont également limitées », a déclaré Waterer.

Une attaque de drone ukrainien a endommagé une raffinerie dans la ville russe de Yaroslavl, provoquant un incendie qui a ensuite été maîtrisé, a déclaré jeudi le gouverneur régional Mikhaïl Yevrayev.

Goldman Sachs a indiqué dans une note que les craintes liées à la pénurie de diesel et la flambée des prix qui en a résulté avaient incité les raffineurs à privilégier la production de diesel au détriment de celle d’essence.