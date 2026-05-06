Le pétrole plonge avec l'espoir d'un accord proche au Moyen-Orient

Une station-service à Sofia le 5 mai 2026. ( AFP / Nikolay DOYCHINOV )

Les cours du pétrole plongent mercredi sous les 100 dollars, le marché nourrissant l'espoir d'un accord proche entre les Etats-Unis et l'Iran après les "grands progrès" dans les négociations évoqués par Donald Trump et des informations du site américain Axios allant dans ce sens.

Vers 11H15 GMT (13H15 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juillet, perdait 11,02% à 97,76 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en juin, chutait de 11,87% à 90,13 dollars.

Selon Axios, "deux responsables américains et deux autres sources informées du dossier" ont fait état "d'un protocole d'accord d'une page visant à mettre fin à la guerre et à établir un cadre pour des négociations nucléaires plus détaillées".

Cela renforce l'annonce faite par Donald Trump mardi de "grands progrès accomplis en vue d'un accord complet et définitif avec les dirigeants iraniens".

Le président américain avait aussi déclaré que le "Projet Liberté (...) sera suspendu pendant une courte période afin de voir si l'accord peut être finalisé et signé".

Ce dispositif avait été lancé lundi pour permettre aux bateaux bloqués dans le Golfe de franchir le détroit d'Ormuz, dont l'Iran orchestre la quasi-paralysie depuis le début de la guerre au Moyen-Orient pour faire pression sur Washington.

"C'est peut-être la première fois que nous sommes réellement proches d'un accord entre l'Iran et les États-Unis", estime Arne Lohmann Rasmussen de Global Risk Management, même s'il précise qu'Axios, dont les sources sont proches de la Maison Blanche, "a probablement eu tendance à relayer des histoires avec des effets baissiers sur le prix du pétrole".

L'accord verrait notamment "les deux parties lever les restrictions concernant le transit par le détroit d'Ormuz", selon les informations du média.

Un retour à la normale des flux de pétrole transitant par le détroit d'Ormuz "est crucial" car les volumes exportés depuis le Golfe ont baissé "d'environ 13 millions de barils par jour" que le marché doit compenser "par des réserves, qui diminuent manifestement à un rythme soutenu", affirment les analystes d'ING.

Sans solution "le marché devient plus vulnérable chaque jour qui passe", insistent-ils. Sans avancée diplomatique concrète, les cours du brut pourraient donc remonter fortement.