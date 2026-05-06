Disney: résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, le titre décolle

( AFP / PATRICK T. FALLON )

L'empire du divertissement Disney a publié mercredi des résultats plus élevés qu'anticipé par le marché, grâce notamment à une embellie dans le streaming vidéo, le titre s'envolant dans la foulée.

Le bénéfice net est de 2,46 milliards de dollars pour le deuxième trimestre de son exercice fiscal décalé (d'octobre à septembre), en baisse de 27% sur un an du fait d'un effet fiscal défavorable, selon un communiqué.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, donnée de référence pour les investisseurs, il atteint 1,57 dollars, contre 1,50 en moyenne prévu par les analystes.

Dans les échanges électroniques préalables à l'ouverture de la Bourse de New York, l'action bondissait de plus de 4%.

Si les parcs d'attraction et croisières ont encore connu la croissance sur les trois premiers mois de l'année (+7%), comme lors du dernier trimestre de 2025, c'est la division "divertissement" (cinéma, télévision et streaming) qui fait la différence (+10%).

Elle est tirée par la vidéo en ligne, dont le chiffre d'affaires a progressé de 13% sur un an, grâce principalement à des hausses de tarifs et à de nouveaux accords de diffusion à l'international.

Le groupe précise qu'il génère désormais plus de revenus de la vidéo en ligne que de la télévision traditionnelle, un tournant pour Disney.

"Nous nous attendons à ce que la transition vers le streaming se poursuive", ont expliqué, dans une lettre aux actionnaires, le directeur général Josh D'Amaro et le directeur financier Hugh Johnston.

C'est la première vague de résultats pour Josh D'Amaro, qui a pris les rênes de Disney en mars, en remplacement du patron emblématique Bob Iger, parti en retraite.

Autre signe favorable pour la vidéo en ligne, elle a affiché, pour la première fois, une marge opérationnelle à deux chiffres lors du trimestre écoulé, signe que l'activité devient structurellement rentable.

Au total, le chiffre d'affaires est en hausse de 6% à 25,1 milliards de dollars. Le streaming représente désormais près d'un cinquième (19%) du chiffre d'affaires.