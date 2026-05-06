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Marriott relève son objectif de RevPAR pour 2026 avec la demande aux USA
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 14:16

Le logo Marriott est visible au Marriott Marquis de New York à Times Square, à New York

Le logo Marriott est visible au Marriott Marquis de New York à Times Square, à New York

Marriott International a ‌relevé mercredi son objectif de croissance de revenu par ​chambre disponible (RevPAR) pour 2026, l'opérateur hôtelier pariant sur le fait que la forte demande touristique aux États-Unis stimulera les ​réservations.

Le secteur du voyage aux États-Unis reprend de la vigueur après ​une année difficile au cours ⁠de laquelle l'inflation et les inquiétudes liées à ‌la croissance ont pesé sur le budget des consommateurs.

Le groupe prévoit que le RevPAR — un ​indicateur clé du ‌secteur de l'hébergement qui mesure le tarif ⁠journalier moyen et le taux d'occupation — augmentera de 2 à 3% en 2026, contre une hausse de 1,5% ⁠à 2,5% prévue ‌initialement.

Le RevPAR des établissements de luxe de ⁠Marriott aux États-Unis et au Canada a augmenté de ‌6,8% au premier trimestre de son exercice ⁠fiscal, les voyageurs aisés, résilients sur le ⁠plan économique, ayant ‌continué à dépenser pour des séjours luxueux.

Les hôtels américains ​se montrent notamment optimistes ‌quant au tourisme international et s'attendent à un afflux de visiteurs à l'approche ​du Mondial de football, qui se déroulera en juin et juillet de cette année.

La semaine ⁠dernière, le groupe Hilton a également relevé sa prévision de croissance de RevPAR pour l'année, misant sur une forte demande touristique.

L'action progressait de 1,3% avant la cloche.

(Rédigé par Anshuman Tripathy à Bangalore; version française Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)

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