Plombé par la guerre au Moyen-Orient, Criteo abaisse ses prévisions annuelles

Le groupe français de publicité en ligne Criteo a revu à la baisse mercredi ses prévisions annuelles, en raison de l'impact de la guerre au Moyen-Orient et de la baisse des budgets publicitaires de gros clients aux Etats-Unis.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Il prévoit désormais un léger recul de son revenu net en 2026, c'est-à-dire les ventes minorées des reversements aux partenaires (ou contributions ex-TAC), indicateur privilégié par l'industrie, alors qu'il tablait sur une croissance entre 0% et 2% précédemment.

"Nos prévisions prennent en compte la volatilité macroéconomique, notamment les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, et une baisse des budgets marketing de la part de gros clients américains pour notre activité de ciblage publicitaire au deuxième trimestre", a indiqué Sarah Glickman, la directrice financière du groupe, citée dans un communiqué.

Avec la guerre au Moyen-Orient, Criteo a ainsi observé en avril dans le domaine du ciblage publicitaire un ralentissement de la croissance du secteur voyage, qui tire habituellement la région Europe-Moyen-Orient-Afrique (EMEA), et du secteur mode, a détaillé l'entreprise à l'AFP.

Quant aux Etats-Unis, qui ont représenté 37% du chiffre d'affaires du groupe au premier trimestre, la baisse des budgets publicitaires de plusieurs gros clients n'est pas encore compensée par les gains de nouveaux contrats, a-t-elle ajouté.

Au premier trimestre, le bénéfice net de Criteo est ressorti à 9 millions de dollars, en chute de 79% par rapport à l'année précédente, tandis que son revenu net a reculé de 5%, à 250 millions de dollars.

Le groupe avait prévenu que les trois premiers mois de l'année seraient les plus faibles de 2026, après la perte d'importants contrats dans le "retail media", qui consiste à afficher des liens sponsorisés directement au sein des pages des distributeurs.

Criteo met toutefois en avant ses investissements dans l'intelligence artificielle et le +commerce agentique+ (c'est-à-dire assisté par des agents IA) pour relancer sa croissance.

Il a notamment signé un partenariat avec OpenAI, afin de connecter les marques souhaitant diffuser des publicités sur ChatGPT.

Au moins 1.000 marques, comme Foot Locker, ont lancé des campagnes publicitaires dans ce cadre, a annoncé Criteo, précisant qu'il accompagne aussi OpenAI pour le déploiement de publicités dans ChatGPT au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le groupe français teste aussi avec d'autres acteurs la création de publicités conversationnelles, soit des bannières publicitaires interactives où un internaute peut poser des questions, et le placement de produits sponsorisés intégrés dans les chatbots de sites marchands, ouvrant "de nouvelles possibilités de monétisation", selon un communiqué.