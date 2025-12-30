Le pétrole en hausse dans un contexte de tensions géopolitiques

(AOF) - Les cours de l'or noir s'affichent en hausse ce mardi, à la faveur d'une montée des tensions géopolitiques, notamment entre les Etats-Unis et le Venezuela, mais aussi entre l'Arabie saoudite et son voisin, les Émirats arabes unis. Vers 16h30, le Brent progresse de 0,74% à 61,65 dollars. Son homologue américain, le WTI, s'adjuge de son côté 1,03% à 58,35 dollars. Dans ce contexte, l'Opep, qui doit se réunir ces prochains jours, devrait selon Bloomberg maintenir inchangés les niveaux de production de pétrole pour le premier trimestre 2026.
