Crues record : lente décrue "temporaire" dans le Sud-Ouest, un troisème département en vigilance rouge

Un homme assis sur le seuil de sa maison, entourée d'eau, discute avec un pompier dans le centre-ville inondé par la Garonne, le 16 février 2026 ( AFP / Gaizka IROZ )

Le Maine-et-Loire est passé lundi après-midi en vigilance rouge crues, rejoignant la Gironde et le Lot-et-Garonne, qui au cinquième jour de leur état d'alerte en vigilance maximale, ont amorcé une "lente" mais "temporaire" décrue, avant une reprise attendue les jours à venir.

Angers et ses vallées basses devraient connaître mardi des "débordements majeurs" de la Maine, a averti Vigicrues dans son dernier bulletin d'information.

Au cours du week-end, la préfecture du Maine-et-Loire a demandé à environ 900 personnes de quitter leur domicile, tandis que la municipalité d'Angers va fermer plusieurs voies et parkings extérieurs menacés d'inondations.

- "Jamais vu" -

"Cela fait 31 jours d'affilée que l'on est sur des périodes de crues. C'est une chose qu'on a jamais vu. Depuis 1959, on a jamais vu des sols autant gorgés d'eau qu'actuellement", a souligné la ministre de la Transition écologique Monique Barbut en déplacement en Gironde, département placé en vigilance rouge, avec le Lot-et-Garonne, depuis cinq jours.

L'état de catastrophe naturelle va être reconnu "à la fin de l'épisode de crues", a annoncé le ministère à l'AFP à l'issue de la visite.

Depuis lundi matin, la Garonne sortie de son lit et débordant sur plusieurs centaines de mètres de large, entre le nord d'Agen et le sud de Bordeaux, a entamé "une très légère et lente décrue" mais pourrait connaitre "des rebonds" ces prochains jours, ont averti les autorités locales.

Au total, près de 1.600 personnes ont été évacuées dans ces deux départements coutumiers des inondations, depuis le début de l'épisode spectaculaire jeudi, qualifié "d'historique" par de nombreux habitants.

"Il y a eu d'autres inondations mais pas comme celle-là. C'est impressionnant", observait Alain Martin, 70 ans, habitant de Cadillac-sur-Garonne (Gironde), où le fleuve a atteint un pic de 8m71 dans la nuit et coulait à fort débit dans les rues et places de la commune lundi midi.

Pour son maire Jocelyn Doré, la "décrue sera lente" mais les habitants sinistrés ont l'habitude, "ils anticipent, ont fait des provisions" et seront "solidaires", à l'heure du nettoyage.

Selon l'institut Vigicrues, qui qualifie dans son dernier bulletin la décrue de "temporaire", de "nouvelles précipitations" en cours lundi devraient entrainer "une reprise de la hausse des niveaux" des rivières dans tout le Sud-Ouest.

A 16H00, la Garonne avait faiblement baissé, de quelques dizaines de centimètres au mieux, après avoir atteint les 6,40 mètres à Agen, 9,06 à Tonneins et 9,58 à Marmande dans le Lot-et-Garonne.

Un habitant marche dans une rue inondée par la Garonne à Cadillac-sur-Garonne, dans le sud-ouest de la France, le 16 février 2026 ( AFP / Gaizka IROZ )

Dans ce département, huit digues ont été endommagées ou submergées par les premiers jours de crue, a précisé la préfecture à l'AFP, provoquant l'inquiétude d'agriculteurs et de riverains.

"La situation est urgente. Les agriculteurs et les riverains savent comment remonter ces digues et le faire dans les meilleurs délais", a tonné devant la presse, Karine Duc, présidente de la Chambre d'agriculture locale, dirigée par la Coordination rurale.

Elle a également réclamé l'autorisation de participer aux réparations ainsi que l'intervention "de l'armée" pour "nettoyer et déblayer".

- "Reprise" à venir -

Dans la région, environ 21.000 foyers sont coupés d'accès internet, selon Orange , et 35.000 foyers sont toujours privés d'électricité depuis mercredi soir et le passage de la tempête Nils, selon Enedis.

"Les crues rallongent les interventions, avec des conditions d'accès extrêmement compliquées", a expliqué à l'AFP le gestionnaire du réseau électrique.

En Charente-Maritime, à Saintes, la Charente a aussi débordé, inondant une trentaine de rues et obligeant la municipalité à installer des planches de bois sur des parpaings pour circuler à pied, a constaté une correspondante de l'AFP.

Dans ce département, le pic du fleuve est attendu pour le milieu de la semaine, sans battre le record historique de 1982, selon le maire de Saintes, Bruno Drapon.

- "Climat du futur" -

Cette photographie aérienne montre Cadillac-sur-Garonne inondée par la Garonne, dans le sud-ouest de la France, le 16 février 2026 ( AFP / Thomas BERNARDI )

Sur toute la façade ouest et sud du pays, où 14 départements ont également été placés en vigilance orange pour risque de crue après "une succession de perturbations", "des débordements importants et majeurs sont en cours ou attendus dans les prochaines 24 heures", a averti Vigicrues.

Selon les scientifiques du Giec, les précipitations vont devenir plus fréquentes et plus intenses en raison de l'évolution du climat, ce qui augmentera les inondations au niveau local.

"Statistiquement, on est en train de vivre ce qui est le futur, c'est à dire des hivers plus humides et donc plus d'inondations", souligne l'hydrologue de l'Université de Rennes Pierre Brigode.

Quatre départements sont en vigilance orange pluies-inondations pour toute la journée: l'Ariège, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, tandis que huit départements des Alpes et des Pyrénées sont classés en vigilance orange pour le risque d'avalanches.