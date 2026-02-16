Les Bourses européennes terminent sans éclat

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé sans relief lundi, faute de catalyseur en raison de la fermeture de Wall Street, même si le secteur des logiciels a continué de souffrir des inquiétudes sur l'impact de l'IA sur leur modèle économique.

Paris (+0,06%) et Milan (-0,03%) ont fini à l'équilibre, Londres a grappillé 0,26%. Francfort a cédé 0,46%.

Euronext CAC40