ETN crypto : quatrième semaine de sorties de capitaux

Les produits d'investissement en actifs numériques ont connu leur quatrième semaine consécutive de retraits, totalisant 173 millions de dollars, selon le département Recherche de CoinShares. Sur l'ensemble de cette période, les sorties nettes atteignent 3,74 milliards de dollars, reflétant une prudence accrue des investisseurs institutionnels.

La semaine a débuté avec 575 millions de dollars d'entrées avant de basculer en milieu de semaine avec 853 millions de dollars de sorties. Le sentiment s'est amélioré vendredi suite aux données d'inflation américaine, générant 105 millions de dollars d'entrées. Les volumes d'échanges ont chuté à 27 milliards de dollars contre un record de 63 milliards la semaine précédente.

Divergence géographique notable

L'élément le plus marquant réside dans la divergence entre flux américains et européens. Les produits basés aux États-Unis ont enregistré 403 millions de dollars de sorties, tandis que les autres régions ont attiré 230 millions de dollars. L'Allemagne mène avec 115 millions, suivie par le Canada avec 46,3 millions et la Suisse avec 36,8 millions.

bitcoin et l'ether sous pression, XRP et SOL résistent

Le Bitcoin a connu les sorties les plus importantes avec 133 millions de dollars. Un signal intéressant émerge : les produits permettant de parier sur la baisse du Bitcoin ont également subi des sorties de 15,4 millions sur deux semaines—un phénomène historiquement observé près des points bas du marché.

L'ether (Ethereum) a également souffert avec 85,1 millions de sorties. En revanche, certains actifs alternatifs ont résisté : XRP a attiré 33,4 millions, solana 31 millions et Chainlink 1,1 million. Cette sélectivité indique un intérêt maintenu pour certains protocoles spécifiques.

Perspectives pour les investisseurs

Ces flux suggèrent une phase de consolidation plutôt qu'un retournement structurel. La divergence régionale indique que le sentiment négatif reste localisé. Pour les investisseurs, cette volatilité s'inscrit dans les fluctuations normales de cette classe d'actifs émergente.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.