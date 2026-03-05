 Aller au contenu principal
Le personnel étranger de BP a été évacué du champ pétrolier irakien de Rumaila après l'atterrissage de deux drones à l'intérieur du champ, selon des sources
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 12:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le personnel étranger a été évacué jeudi du gisement pétrolier géant de Rumaila en Irak, exploité par la major pétrolière britannique BP BP.L , après l'atterrissage de deux drones non identifiés à l'intérieur du gisement, ont déclaré à Reuters trois sources de l'industrie pétrolière irakienne.

