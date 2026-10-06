Le patron d'Equinor confiant sur l'approbation des forages en mer du Nord britannique

( NTB / HAKON MOSVOLD LARSEN )

Le directeur général du géant énergétique norvégien Equinor, Anders Opedal, a affirmé mardi s'attendre à ce que Jackdaw et Rosebank, deux projets de forage en mer du Nord au coeur du débat politique britannique, soient approuvés par le Royaume-Uni.

"C'est un projet important. Non seulement pour la croissance, pour l'emploi, pour les entreprises britanniques, mais aussi pour la sécurité énergétique au Royaume-Uni", a affirmé le dirigeant d'Equinor, lors de la conférence Energy Intelligence Forum à Londres.

L'entreprise norvégienne a formé avec Shell la coentreprise Adura en charge de ces deux champs d'hydrocarbures.

Environ "45 % de l'énergie primaire du Royaume-Uni provient du pétrole. Et Rosebank fournira 8 à 10 % de la production britannique à son pic", a-t-il argumenté.

Jackdaw, à l'est d'Aberdeen, et Rosebank, à l'ouest des îles Shetland, sont deux gisements d'hydrocarbures en mer du Nord britannique dont le forage avait été approuvé par la précédente majorité conservatrice, en 2022 et 2023, avant de faire l'objet d'une longue bataille judiciaire.

Le sujet est politiquement sensible car, avant d'arriver au pouvoir en 2024, le parti travailliste s'était engagé à ne pas approuver de nouveaux permis de forage en mer du Nord.

Selon M. Opedal, les engagements du gouvernement travailliste permettent cependant d'approuver des projets relevant de licences existantes, comme c'est le cas pour Jackdaw et Rosebank.

Le Premier ministre britannique, Andy Burnham, qui a succédé à Keir Starmer en juillet, a semblé adopter un ton plus favorable aux forages en mer du Nord cet été, mais le gouvernement n'a pas encore rendu de décision.

Si ces forages étaient rejetés, "je pense que nous, comme d’autres, nous demanderons alors naturellement si le Royaume-Uni est un pays où l'on peut investir", a souligné Anders Opedal.

Les opposants à ces projets rétorquent que toute production supplémentaire d'énergie fossile implique davantage de consommation et ne fait que retarder la transition énergétique.

Ils affirment aussi que les Britanniques ne verront pas de différence sur leurs factures d'électricité car les prix du gaz et du pétrole dépendent de toute façon des prix internationaux.