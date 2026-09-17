Le Pakistan envisage une ligne de swap plus importante avec la Chine et attend bientôt une décision des États-Unis concernant son financement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Karin Strohecker

Le Pakistan cherchera à obtenir une expansion de sa ligne de swap de 30 milliards de yuans avec la Chine lorsque celle-ci arrivera à échéance en 2027, a déclaré le ministre des Finances, Muhammad Aurangzeb, ajoutant qu’il s’attendait à une réponse des États-Unis concernant un projet de facilité de stabilisation des changes de 10 milliards de dollars d’ici deux mois.

Le Pakistan reste tributaire des financements extérieurs pour renforcer ses réserves de change et honorer le remboursement de sa dette, ce qui rend le soutien de la Chine, des pays du Golfe et des bailleurs de fonds multilatéraux essentiel au maintien de la stabilité économique et de la confiance des investisseurs.

M. Aurangzeb a indiqué que la ligne de swap de 30 milliards de yuans accordée par la Chine avait été entièrement utilisée, précisant que le gouvernement n’avait pas encore décidé du montant de financement supplémentaire qu’il solliciterait lors du renouvellement de cette facilité.

“Ils se sont montrés ouverts à cette idée, mais il y a une procédure à suivre”, a déclaré M. Aurangzeb, faisant référence à de récentes réunions avec son homologue chinois et le gouverneur de la banque centrale de ce pays. “Nous prévoyons de présenter une demande officielle au moment du renouvellement.”

Par ailleurs, M. Aurangzeb a indiqué qu’il s’attendait à une réponse d’ici deux mois à la demande du Pakistan visant à obtenir de Washington une facilité de stabilisation des changes de 10 milliards de dollars, ajoutant que le gouvernement était également en pourparlers avec l’Export-Import Bank of the United States (EXIM) et l’U.S. International Development Finance Corporation (DFC).

Le financement de l’EXIM pourrait soutenir les achats d’avions auprès de Boeing par Pakistan International Airlines, maintenant que la compagnie aérienne nationale est privatisée, tandis que la DFC pourrait contribuer au financement d’un programme de 5 milliards de dollars prévu pour moderniser les raffineries de pétrole du pays.

Interrogé sur l’éventuelle préoccupation liée au fait de solliciter simultanément un soutien supplémentaire auprès des États-Unis et de la Chine, M. Aurangzeb a répondu qu’il s’agissait d’une discussion de type “et-et”.

“La Chine est pour nous un partenaire stratégique de longue date… et nous entretenons désormais, au plus haut niveau, une très bonne entente et d’excellentes relations avec l’administration Trump”, a-t-il déclaré. “Nous avons beaucoup de chance d’entretenir ce type de relations avec ces deux grandes puissances économiques et superpuissances.”

Le Trésor américain, la DFC et l’EXIM n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Interrogé sur la hausse des prix du pétrole brut suite au dernier conflit au Moyen-Orient, qui a débuté en février, M. Aurangzeb a indiqué que le Pakistan avait relativement bien géré la flambée initiale des prix après les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, mais a averti que les perspectives étaient désormais plus incertaines.

“Si ce conflit devait malheureusement se prolonger jusqu’en novembre ou décembre, vous le savez, cela constituerait pour nous un sujet de préoccupation”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’une perturbation prolongée pourrait compromettre l’objectif de croissance de 4 % fixé par le gouvernement pour l’exercice budgétaire.

Le Pakistan s’était constitué des stocks de pétrole suffisants pour couvrir ses besoins jusqu’en septembre et était bien positionné pour octobre, a-t-il précisé, ajoutant qu’un mécanisme institutionnalisé examinait désormais la situation au quotidien. La planification des approvisionnements pour novembre était déjà en cours.

Néanmoins, M. Aurangzeb a déclaré que le gouvernement n’avait pas l’intention de solliciter un financement supplémentaire auprès du FMI ni une aide d’urgence de la part de l’institution financière basée à Washington.

“À l’heure actuelle, notre opinion mûrement réfléchie est que la situation est gérable.”

Une mission du FMI est attendue la semaine prochaine pour le quatrième examen du programme de 7 milliards de dollars du Pakistan et le troisième examen de sa Facilité de résilience et de viabilité.

“De notre point de vue, nous sommes en bonne posture concernant les critères quantitatifs, et nous respectons largement les critères structurels”, a-t-il déclaré.