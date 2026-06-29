Le nouveau directeur général d'Occidental mis à l'épreuve par l'endettement, la baisse du cours de l'action et les importants versements de dividendes à Berkshire

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* Le directeur général Richard Jackson vise à ramener la dette à 10 milliards de dollars

* Occidental commencera à rembourser 8,5 milliards de dollars à Berkshire en 2029

* L'investisseur Bill Smead estime qu'Occidental doit se développer ou chercher un repreneur

par Sheila Dang

Depuis à peine un mois qu’il occupe le poste de directeur général d'Occidental Petroleum OXY.N , Richard Jackson est déjà confronté au défi de trouver des moyens de relancer un cours de l’action en perte de vitesse et de rembourser davantage de dette.

À plus long terme, M. Jackson pourrait être confronté à une question plus fondamentale: faut-il chercher un repreneur pour cette société pétrolière dont la capitalisation boursière s’élève à environ 51 milliards de dollars?

Berkshire Hathaway BRKa.N , dont la participation privilégiée coûte à Occidental des centaines de millions de dollars en dividendes annuels, détient déjà un quart de la société. M. Jackson, qui a rejoint Occidental en 2003, a pris les rênes de la société basée à Houston le 1er juin. Il a succédé à Vicki Hollub , qui a dirigé Occidental pendant une décennie et orchestré deux acquisitions majeures ayant fortement réorienté la production pétrolière d’Occidental vers les États-Unis. Ce positionnement s’est avéré avantageux alors que la guerre américano-israélienne contre l’Iran a ébranlé la confiance dans l’approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient. Des concurrents comme Exxon Mobil, dont environ 20 % de la production provient de cette région, étaient davantage exposés aux perturbations.

Pourtant, les acquisitions d’Occidental ont eu un coût élevé et ont accablé la société d’une dette à long terme atteignant 38,5 milliards de dollars. Hollub a ramené la dette à 15,2 milliards de dollars à la fin de son mandat, au cours duquel le cours de l’action a chuté de 26 %, restant ainsi loin derrière celui de ses concurrents. Sur la même période, ConocoPhillips a enregistré un rendement de 153 % et Chevron de 88 %.

« La plus grande opportunité consiste à assainir la structure du capital, à renforcer le bilan et à accroître le rendement pour les actionnaires », a déclaré David Byrns, gestionnaire de portefeuille chez American Century Investments, qui détient une participation dans Occidental d’une valeur d’environ 131 millions de dollars, selon les données de LSEG. Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats en mai, M. Jackson a déclaré que sa priorité était de ramener la dette principale à 10 milliards de dollars à court terme, de continuer à renforcer le flux de trésorerie disponible et d’accroître la production pétrolière de manière organique grâce à la technologie. « Richard a passé du temps à rencontrer des investisseurs, à écouter leurs points de vue et à réaffirmer que l’amélioration de notre valeur commence par la mise en œuvre d’un bilan solide », a déclaré un porte-parole d’Occidental.

SE DÉTACHE DE BERKSHIRE En 2019, Occidental a racheté Anadarko Petroleum pour 55 milliards de dollars, dette comprise, grâce à un investissement de 10 milliards de dollars de la part de Berkshire, qui oblige Occidental à verser au conglomérat un dividende annuel de 8 %. Ce rendement est supérieur à celui offert actuellement par les obligations « junk bonds » classiques, ce qui a suscité des critiques selon lesquelles Occidental récompensait Berkshire bien davantage que ses autres actionnaires.

Occidental a déjà remboursé environ 1,5 milliard de dollars d’actions privilégiées et prévoit de commencer à racheter le reste avec une prime de 5 % lorsqu’elle sera en droit de le faire, en août 2029.

Berkshire détient également 26,9 % des actions ordinaires d’Occidental, ainsi que des bons de souscription lui permettant d’acheter 5 milliards de dollars supplémentaires jusqu’à un an après le rachat des actions privilégiées par Occidental.

En tant que dirigeant, M. Jackson a réussi à redresser une équipe de forage mondiale auparavant dysfonctionnelle, et il est très apprécié au sein de l’entreprise, a déclaré un ancien cadre d’Occidental.

Malgré les améliorations opérationnelles observées jusqu’à présent, Occidental doit soit procéder à davantage d’acquisitions, soit rechercher un repreneur, a déclaré Bill Smead, directeur des investissements chez Smead Capital Management, qui détient une position d’environ 201 millions de dollars dans Occidental.

Le secteur pétrolier a connu une vague de méga-fusions ces dernières années, les producteurs cherchant à se regrouper et à réduire leurs coûts d’exploitation.

« Soit Occidental doit s’agrandir et renforcer ses réserves de pétrole, soit elle devra probablement intégrer une plus grande société pétrolière et gazière », a déclaré M. Smead.

Occidental et Berkshire devraient préciser s’ils ont l’intention de faire d’Occidental une filiale du conglomérat à terme, a-t-il ajouté. Le milliardaire Warren Buffett, qui était directeur général de Berkshire au moment de son investissement dans Occidental, a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’acheter la société. Berkshire, dont le nouveau directeur général est Greg Abel, n’a pas souhaité faire de commentaire.

L’importante participation de Berkshire limite l’intérêt des acquéreurs potentiels pour Occidental, a déclaré M. Smead. « Cela empêche les autres investisseurs de se montrer agressifs. »