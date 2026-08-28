Le nombre de navires passant par le détroit d'Ormuz a encore baissé jeudi-données

Un navire dans le détroit d'Ormuz, visible près de la plage de Bandar Abbas

Le ​nombre de navires de commerce ayant emprunté ​le détroit d'Ormuz ​jeudi a ⁠encore baissé, montrent ‌des données préliminaires publiées vendredi.

Cinq navires ​sont ‌passés dans ⁠le détroit d'Ormuz jeudi, dont deux ⁠pétroliers, ‌contre 17 la ⁠veille et ‌une moyenne ⁠mobile, sur 10 jours, ⁠de ‌15, selon les ​premières ‌données diffusées par Kpler.

Ces chiffres pourraient ​évoluer, certains ⁠navires ayant désactivé leurs transpondeurs lors de leur traversée.

(Emily Chow; version française Camille ​Raynaud)