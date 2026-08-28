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Le nombre de navires passant par le détroit d'Ormuz a encore baissé jeudi-données
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 07:17
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Un navire dans le détroit d'Ormuz, visible près de la plage de Bandar Abbas

Un navire dans le détroit d'Ormuz, visible près de la plage de Bandar Abbas

Le ​nombre de navires de commerce ayant emprunté ​le détroit d'Ormuz ​jeudi a ⁠encore baissé, montrent ‌des données préliminaires publiées vendredi.

Cinq navires ​sont ‌passés dans ⁠le détroit d'Ormuz jeudi, dont deux ⁠pétroliers, ‌contre 17 la ⁠veille et ‌une moyenne ⁠mobile, sur 10 jours, ⁠de ‌15, selon les ​premières ‌données diffusées par Kpler.

Ces chiffres pourraient ​évoluer, certains ⁠navires ayant désactivé leurs transpondeurs lors de leur traversée.

(Emily Chow; version française Camille ​Raynaud)

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1 commentaire

  • 07:39

    Sachant que le traffic d'avant guerre était de plus de 100 navires par jour en moyenne, désormais plafonné à 10, on comprend immédiatement quel pays, à juste titre, contrôle le détroit. Quant aux navires qui veulent passer en douce en désactivant leur transpondeur ils peuvent naturellement être considéré comme des navires pirate. Ils mettent en grave danger leurs équipages. Cette pratique totalement interdite.

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