Le Nikke recule, dans le sillage des valeurs liées au secteur des semi-conducteurs

par Junko Fujita

L'indice Nikkei a reculé mardi, les valeurs liées au secteur des semi-conducteurs emboîtant le pas à leurs homologues américaines dans un contexte de prudence avant la publication des résultats de Nvidia.

L'indice Nikkei .N225 reculait de 0,5% à 65.197,7 à 01h46 GMT, tandis que l'indice Topix , plus large, progressait légèrement de 0,06% à 4.075,83.

"Le marché fait preuve de prudence à l'approche de la publication des résultats de Nvidia, prévue mercredi," a déclaré Shuutarou Yasuda, analyste de marché chez Tokai Tokyo Intelligence Laboratory.

"Mais les valeurs de rendement se montrent solides, à l'image des sociétés de transport maritime, qui ont tendance à être achetées lorsque les tensions au Moyen-Orient s'intensifient," a-t-il ajouté.

Le secteur du transport maritime a progressé de 2,91%, devenant ainsi le sous-indice sectoriel le plus performant parmi les 33 sous-indices de la Bourse de Tokyo (TSE).

Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé en baisse lundi, entraînés à la baisse par les valeurs technologiques, alors que les investisseurs évaluaient les nouvelles sanctions économiques américaines contre l'Iran et se préparaient à une semaine marquée notamment par la publication d'un rapport sur l'inflation très attendu.

Les résultats trimestriels du fabricant de puces Nvidia NVDA.O devraient constituer un catalyseur clé pour les marchés. Tout signe de ralentissement de la croissance pourrait raviver les inquiétudes concernant des valorisations déjà élevées.

L'action Nvidia a reculé pour la septième séance consécutive.

Au Japon, le fabricant d'équipements de test de puces Advantest 6857.T a reculé de 3,33% et le fabricant d'équipements de fabrication de puces Tokyo Electron 8035.T a perdu 1,03%.

Le fabricant de puces mémoire Kioxia 285A.T a reculé de 1,37%.

La baisse des actions de Samsung Electronics 005930.KS a également pesé sur les valeurs japonaises liées aux puces électroniques, a indiqué Yasuda.

Samsung Electronics a clôturé en baisse de 3,5% mardi, après avoir chuté de 8,70% lors de la séance précédente, le plan record de 79 milliards de dollars de redistribution aux actionnaires du fabricant de puces ayant déçu les investisseurs.

En revanche, les fabricants de câbles à fibres optiques ont progressé, Fujikura 5803.T et Furukawa Electric 5801.T affichant respectivement des hausses de 4,15% et 6%.

Sur les plus de 1.500 titres cotés sur le marché principal de la Bourse de Tokyo (TSE), 53% ont progressé, 43% ont reculé et 3% sont restés stables.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))