Alstom, CMA CGM : l'Arabie saoudite conclut près d'un milliard d'euros de contrats avec des poids-lourds français des transports

L'annonce de ces signatures est intervenue à l'occasion de la visite du prince héritier Mohamed Ben Salmane.

Emmanuel Macron et Mohammed ben Salmane, le 24 août 2026, à Paris ( AFP / LOU BENOIST )

L'Arabie saoudite a signé lundi 24 août, à l'occasion d'une visite à Paris du prince héritier Mohammed ben Salmane, des contrats dans le domaine des transports en commun et maritime avec les groupes français Alstom et CMA CGM, pour un montant global de près d'un milliard d'euros, a annoncé l'Elysée.

"Accueillir les plus grands porte-contenurs du monde"

Paris a ainsi annoncé un contrat entre le géant mondial du transport maritime CMA CGM et l'exploitant portuaire Red Sea Gateway Terminal "pour le développement du port de Djeddah", sur la mer Rouge, afin d'y créer un nouveau terminal, un investissement de 434 millions de dollars, indique-t-on dans une liste d'accords signés à l'Elysée. "Ce partenariat stratégique accroît les capacités portuaires et renforce le rôle de l'Arabie saoudite en tant que 'hub' mondial du commerce et de la logistique", commente dans un communiqué distinct CMA CGM, alors que le trafic maritime dans le Golfe est compliqué par la quasi-paralysie du détroit d'Ormuz depuis le début de la guerre au Moyen-Orient fin février.

"Le développement comprendra de nouveaux postes à quai en eaux profondes conçus pour accueillir les plus grands porte-conteneurs au monde" et ajoutera "environ 2,6 millions d'EVP ("équivalent vingt pieds", la jauge de la logistique maritime mondiale) de capacité annuelle de manutention", soit 2,6 millions de conteneurs standards, précise le groupe.

Dans le domaine des transports en commun, le groupe Alstom et la commission royale de Riyad ont signé un accord qui prévoit l'attribution au groupe français "d'un contrat de 500 millions d'euros pour la fourniture de rames supplémentaires des lignes 3 et 6 du métro" de Ryad, selon le document de l'Elysée.

Alstom a également conclu avec le régime saoudien un "accord pour une usine d'assemblage de rames" pour la ligne 7 du métro de Ryad, a-t-on indiqué de même source. "Alstom et la Royal Commission for Riyadh City se félicitent de la signature d'un accord soutenant l'investissement d'Alstom dans une usine d'assemblage de rames de métro en Arabie saoudite pour la nouvelle ligne 7 du métro" de Ryad, indiquent les deux signataires dans ce document.

La visite saoudienne à Paris a par ailleurs été marquée par l'annonce "sans précédent" d'Emmanuel Macron de "6 milliards d'euros d'investissements" saoudiens pour la création de trois parcs d'attractions à Cergy-Pontoise, avec "22.000 emplois" directs attendus. "Du jamais vu depuis Disneyland Paris", s'est-il félicité.