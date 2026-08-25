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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 08:56
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* SAINT-GOBAIN SGOB.PA a annoncé lundi soir la finalisation de l'acquisition de QSI Productos para la Construcción au Pérou, en plus de la construction d'une quatrième ligne de production de plaques de plâtre au Brésil.

* EIFFAGE FOUG.PA a déclaré lundi soir avoir remporté la réalisation de deux unités de valorisation énergétique à Limoges et Grenoble.

Dans un communiqué séparé publié mardi, le groupe français a également dit avoir remporté plusieurs marchés dans le secteur de la santé pour un montant global de 132 millions d'euros.

* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - Leonardo Maria Del Vecchio, fils du fondateur du fabricant italien de lunettes, a décidé de quitter ses fonctions de direction au sein du groupe franco-italien, confirmant ainsi les informations parues dans la presse.

* EXOSENS EXENS.PA - Photonis Defense, filiale américaine du groupe français, s'est vu attribuer une première commande portant sur la livraison de 1.600 systèmes complets dans le cadre du programme de dispositifs de vision nocturne binoculaires BiNOD, a-t-il annoncé mardi.

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - Kleper Cheuvreux a relevé sa recommandation sur la valeur à "conserver" contre "alléger".

* GERRESHEIMER GXIG.DE - Le fabricant de matériel médical a annoncé lundi que son président du directoire par intérim, Uwe Röhrhoff, avait démissionné de ses fonctions à sa propre demande.

* SIEMENS ENERGY ENR1n.DE a fait appel à Goldman Sachs pour la cession d'une participation dans son activité de turbines à vapeur, a rapporté lundi l'agence Bloomberg.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandia)

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EIFFAGE
117,9500 EUR Euronext Paris +0,47%
ESSILORLUXOTTICA
161,1000 EUR Euronext Paris -0,37%
EXOSENS
61,2000 EUR Euronext Paris +2,00%
GERRESHEIMER
28,020 EUR XETRA 0,00%
SAINT-GOBAIN
80,2400 EUR Euronext Paris 0,00%
SIEMENS ENERGY
148,740 EUR XETRA 0,00%
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