Le NCOC, opérateur du gisement de Kashagan, fait appel de la décision d'un tribunal kazakh concernant une amende

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(Pour plus de contexte)

La North Caspian Operating Company (NCOC), qui exploite le gisement pétrolier de Kashagan, a fait appel d'une décision d'un tribunal kazakh confirmant une amende de 2 360 milliards de tenge (soit 5,22 milliards de dollars), a rapporté jeudi l'agence de presse russe Interfax, citant le service de presse du tribunal.

La NCOC est enlisée dans un long bras de fer juridique avec le gouvernement kazakh, qui l’accuse d’infractions environnementales liées au stockage de soufre et lui a infligé une lourde amende. La NCOC et ses sous-traitants ont rejeté cette amende ainsi que ces allégations, et l’affaire fait actuellement l’objet d’un arbitrage international.

En juillet, Reuters avait rapporté que le Kazakhstan avait averti le directeur de la NCOC qu’il s’exposait à des poursuites pénales si l’amende n’était pas payée.

Le Kazakhstan produit environ 2% de l'approvisionnement mondial quotidien en pétrole. Des détracteurs et certaines grandes compagnies pétrolières internationales ont accusé le Kazakhstan de chercher à renforcer son contrôle sur son industrie pétrolière par le biais d'un “nationalisme des ressources”, une accusation que le gouvernement rejette.

(1 $ = 452,4300 tenge)