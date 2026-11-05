France: Baisse surprise de la production industrielle en septembre

Usine Renault de Douai
La production industrielle de la France a baissé de façon inattendue en septembre, de 0,5%, montrent les données publiées jeudi par l'Insee.
Les analystes interrogés par Reuters avaient tablé en moyenne sur une hausse de 0,3% d'un mois sur l'autre en septembre.
En août, la production industrielle a reculé de 0,4% (révisé de -0,3%), selon les données.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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