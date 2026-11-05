information fournie par Reuters • 05/11/2026 à 08:53

France: Baisse surprise de la production industrielle en septembre

Usine Renault de Douai

‌La production ​industrielle de la France a ​baissé de façon ​inattendue en ⁠septembre, de ‌0,5%, montrent les données publiées ​jeudi ‌par l'Insee.

Les ⁠analystes interrogés par Reuters avaient ⁠tablé ‌en moyenne sur ⁠une ‌hausse de ⁠0,3% d'un mois ⁠sur ‌l'autre en septembre.

En ​août, ‌la production industrielle a ​reculé de ⁠0,4% (révisé de -0,3%), selon les données.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin ​Turpin)