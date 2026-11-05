Air France-KLM dépasse les attentes au T3, relève ses prévisions de facture de carburant

Conférence de presse sur les résultats annuels 2024 d'Air France-KLM à Paris

Air France-KLM a publié jeudi ‌un résultat opérationnel ajusté supérieur aux attentes au troisième trimestre, mais le groupe ​a revu à la baisse ses perspectives de capacité pour l'année et a relevé ses prévisions de facture de carburant.

"La demande sur nos marchés stratégiques clés, combinée à ​une forte rigueur commerciale, a entraîné une hausse des recettes unitaires, tandis que la maîtrise continue des coûts – ​associée à une facture carburant bien gérée – ⁠a permis de maintenir les coûts unitaires globalement stables", a déclaré le directeur ‌général du groupe, Ben Smith, dans un communiqué.

Le résultat opérationnel ajusté d'Air France-KLM s'est établi à 1,34 milliard d'euros au troisième trimestre, ​contre 1,1 milliard d'euros attendu ‌par les analystes dans un consensus compilé par la compagnie ⁠aérienne. Ce résultat s'explique en grande partie par la forte demande pour les liaisons directes vers l'Inde, l'Asie et l'Afrique de l'Est et par le succès de l'offre ⁠premium proposée par ‌l'entreprise.

Le groupe a toutefois revu à la baisse ses prévisions de ⁠capacité pour 2026, les ramenant à 2%, contre une fourchette comprise entre 2% ‌et 3% précédemment. La facture de carburant de l'exercice 2026 devrait par ⁠ailleurs s'élever à 9,2 milliards de dollars, contre 8,9 milliards ⁠de dollars attendus précédemment.

KLM ‌PRÉVOIT DES SUPPRESSIONS DE POSTES

La filiale néerlandaise KLM a annoncé dans un communiqué distinct ​que ses effectifs diminueraient de près ‌de 15%, soit environ 1.000 postes en moins, dans le cadre d'une réorganisation affectant au total quelque 5.000 ​postes.

"Améliorer notre résultat annuel d'un milliard d'euros est essentiel à la mise en oeuvre de notre stratégie", a déclaré le directeur financier de KLM, Bas ⁠Brouns, qualifiant les mesures de "profondes" et "parfois douloureuses".

Afin de réduire ses coûts et d'améliorer sa rentabilité, KLM a également annoncé la modernisation de sa flotte ainsi qu'une réorganisation de ses activités dans les services au sol, le fret ainsi que la maintenance et l'ingénierie.

(Rédigé par Elena Smirnova et Camille Raynaud, avec Joanna Plucinska et Gianluca Lo ​Nostro, édité par Augustin Turpin)