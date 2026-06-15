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Le méthanier Disha, transportant une cargaison qatarienne, traverse le détroit d'Ormuz - données de suivi des navires
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 07:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un méthanier affrété par la société indienne Petronet PLNG.NS a traversé lundi le détroit d'Ormuz, mettant le cap vers l'est pour en sortir après la conclusion d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, selon les données de suivi maritime.

Les données de Kpler et LSEG ont montré que le navire avait chargé sa cargaison à Ras Laffan, au Qatar, les 1er et 2 mars, et se trouvait depuis lors à l'ouest du détroit. Bien que les données de suivi des navires n'indiquent pas la destination du méthanier, une source proche du dossier a déclaré que la cargaison serait livrée au terminal de Dahej, en Inde.

Petronet n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Guerre en Iran
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