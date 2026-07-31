Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Puma, IAG, Amadeus, NatWest)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA a fait état d'un bénéfice trimestriel meilleur que prévu vendredi, porté par la banque de détail, la banque d'investissement et la gestion d'actifs, tandis que son directeur général a qualifié de "complètement faux" les rapports selon lesquels Monte dei Paschi BMPS.MI et Banco BPM BAMI.MI discuteraient d'une fusion.

* THALES TCFP.PA et EXAIL TECHNOLOGIES EXA.PA ont annoncé vendredi avoir signé l'accord de rapprochement dans le cadre duquel groupe français de défense et d'aéronautique va acquérir l'intégralité du capital fabricant de drones maritimes.

* AXA AXAF.PA - L'assureur français a fait état vendredi d'un bénéfice semestriel supérieur aux attentes, avec un résultat opérationnel par action ressorti à 2,19 euros, en hausse de 8% sur un an grâce à l'augmentation des revenus sous-jacents et aux rachats d'actions.

* ORANGE ORAN.PA - Bpifrance a annoncé vendredi avoir cédé environ 2,5% du capital de l'opérateur de télécommunications français via un placement d'environ 66,5 millions d'actions.

* ENGIE ENGIE.PA a annoncé vendredi revoir à la hausse son objectif 2026 de résultat net, tandis que son bénéfice opérationnel semestriel est ressorti en ligne avec les attentes, l'énergéticien français citant les investissements, les activités renouvelables et de flexibilité ainsi que les infrastructures électriques.

* FORVIA FRVIA.PA - L'équipementier automobile a fait état vendredi d'une baisse de 4,3% de son chiffre d'affaires au premier semestre à cause d'une sous-performance en Chine, mais d'un résultat opérationnel et net supérieur aux attentes grâce à ses réductions de coûts.

* EURONEXT ENX.PA a fait état jeudi d'un bénéfice supérieur aux attentes, porté par la croissance dans toutes les activités de l'opérateur boursier, qui continue de tirer parti de sa stratégie de diversification.

* UNIVERSAL MUSIC GROUP UMG.AS a publié jeudi un chiffre d'affaires de 3,29 milliards d'euros au deuxième trimestre, en hausse de 13,3% sur un an à taux de change constants, grâce à la consolidation de Downtown Music et à la hausse des prix du streaming.

* WORLDLINE WLN.PA a révisé jeudi ses objectifs, tout en faisant état d'un excédent brut d'exploitation (EBE) ajusté meilleur qu'attendu sur les six premiers mois de l'année.

* VUSION VU.PA a publié jeudi un bond de 34% du chiffre d'affaires semestriel, à 820 millions d'euros, porté par son activité VAS (étiquettes électroniques de gondoles) et une forte croissance dans la zone Amériques et Asie-Pacifique, avec notamment le déploiement aux États-Unis de sa solution EdgeSense dans les magasins de Walmart WMT.O .

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA a fait état jeudi d'un Ebitda en baisse de 5,1% au premier semestre, malgré une croissance du chiffre d'affaires au deuxième trimestre, tout en confirmant son objectif.

* TP (ex-Teleperformance) TEPRF.PA a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel en baisse sur un an, bien qu'en amélioration séquentielle, tout en confirmant ses objectifs.

* VIRIDIEN VIRI.PA a fait état jeudi d'un Ebitda ajusté en baisse de 14% au deuxième trimestre, citant la poursuite du conflit au Moyen-Orient et un plus faible niveau d'activité, tout en confirmant son objectif.

* COFACE COFA.PA a fait état jeudi d'une baisse de 13,2% de son résultat net part du groupe (RNPG) au premier semestre, qui ressort à 107,8 millions d'euros, le spécialiste français de l'assurance-crédit citant un environnement économique "plus difficile".

* ICADE ICAD.PA a annoncé l'acquisition d’une participation majoritaire de 81,5% dans Comet.

* PUMA PUMG.DE - Le fabricant allemand de vêtements de sport a fait état vendredi d'une perte d'exploitation trimestrielle moins importante que prévu, grâce à une baisse significative des dépenses liée à son programme de rationalisation des coûts et aux effets des remboursements de droits de douane américains.

* IAG ICAG.L , propriétaire de British Airways, a publié vendredi une baisse de 16% de son bénéfice au deuxième trimestre, pénalisé par la flambée des coûts du carburant et la faiblesse de la demande de voyages liée au conflit au Moyen-Orient.

* HSBC HSBA.L va céder son portefeuille de prêts hypothécaires et de prêts à la consommation en Australie, d'une valeur de 36 milliards de dollars australiens (25,30 milliards de dollars), au gestionnaire d'actifs Blackstone BX.N , dans le cadre de la plus importante transaction jamais réalisée au monde portant sur un portefeuille de prêts immobiliers.

* NATWEST NWG.L a fait état vendredi d'un résultat d'exploitation avant impôts de 4,3 milliards de livres sterling (5,8 milliards de dollars) pour le premier semestre, un chiffre supérieur aux prévisions, et a revu à la hausse ses perspectives de résultats pour l'année.

* OMV OMVV.VI - La société autrichienne spécialisée dans le pétrole, le gaz et la chimie, a légèrement dépassé vendredi les attentes concernant son bénéfice trimestriel, les hausses de prix généralisées ayant largement compensé l'impact du conflit au Moyen-Orient sur son chiffre d'affaires.

* HOLCIM HOLN.S - Le fabricant de matériaux de construction a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année après avoir publié vendredi un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux prévisions au deuxième trimestre.

* SIEMENS HEALTHINEERS SHLG.DE - Le groupe de technologie médicale a abaissé vendredi sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour 2026, la ramenant à une fourchette comprise entre 3,5% et 4,0%, la politique d'approvisionnement de la Chine pesant sur son activité de diagnostic.

* AMADEUS AMA.MC - La société espagnole a déclaré vendredi que ses réservations avaient été affectées par la guerre au Moyen-Orient, ce qui l'a amenée à abaisser ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026.

* ENEL ENEI.MI - Le plus grand fournisseur d'énergie italien a déclaré jeudi que ses filiales espagnoles et latino-américaines avaient soutenu les performances du groupe au premier semestre, avec un bénéfice ordinaire en hausse de 3% sur un an au cours de cette période.

* SANTANDER SAN.MC - La banque espagnole a annoncé jeudi son intention de lancer une offre visant à acquérir les actions restantes de sa filiale brésilienne qu'elle ne détient pas encore, par le biais d'un échange d'actions.

* ZABKA ZAB.WA - Le distributeur canadien Alimentation Couche-Tard ATD.TO a annoncé vendredi son intention d'acquérir la société polonaise pour environ 8,72 milliards de dollars (7,58 milliards d'euros), ce qui constituerait sa plus importante acquisition à ce jour, un an après avoir renoncé à une offre de 46 milliards de dollars sur son concurrent japonais Seven & I 3382.T .

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(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)