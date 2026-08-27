Le médicament contre l'asthme d'AstraZeneca, Tezspire, a donné de bons résultats lors d'un essai clinique de phase avancée sur l'œsophagite

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AstraZeneca AZN.L a annoncé jeudi que son médicament contre l'asthme, Tezspire, développé en collaboration avec Amgen AMGN.O , avait atteint ses objectifs principaux et secondaires lors d'un essai clinique de phase avancée portant sur le traitement de l'œsophagite éosinophile, une affection inflammatoire chronique de l'œsophage.

L'étude a montré que, comparé à un placebo, Tezspire parvenait à réduire significativement l'inflammation de l'œsophage, tout en atténuant la fréquence et la difficulté de déglutition chez les patients.

Ce médicament appartient à une classe de traitements ciblés appelés anticorps monoclonaux. Il agit en bloquant une protéine appelée TSLP, susceptible de déclencher une inflammation liée aux affections éosinophiles ainsi qu’à l’asthme sévère.

Tezspire est déjà autorisé sous forme de seringue préremplie à usage unique aux États-Unis, dans l’Union européenne et dans d’autres pays, en tant que traitement d’appoint de l’asthme sévère.