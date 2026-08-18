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Le médicament Amylyx réduit les épisodes d'hypoglycémie chez les patients ayant subi une chirurgie bariatrique, selon un essai clinique décisif
information fournie par Reuters 18/08/2026 à 16:48
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'avexitide réduit de 55 % les épisodes d'hypoglycémie lors d'un essai clinique

* Les résultats d'efficacité correspondent au “scénario le plus favorable”, selon un analyste

* Amylyx prévoit de déposer un dossier aux États-Unis d'ici la fin de l'année, avec pour objectif une mise sur le marché en 2027

(Mise à jour de l’évolution du cours de l’action, ajout de graphiques et de commentaires d’analystes, de la conférence téléphonique et de contexte tout au long de l’article) par Kamal Choudhury

Le médicament expérimental d'Amylyx Pharmaceuticals AMLX.O a fortement réduit les épisodes d'hypoglycémie dangereuse lors d'un essai clinique de phase avancée mené auprès de patients ayant subi une chirurgie bariatrique, ce qui a fait bondir le cours de son action de plus de 45 % mardi.

Il n’existe aucun traitement approuvé contre l’hypoglycémie post-bariatrique, une affection pouvant survenir après un pontage gastrique Roux-en-Y, une intervention courante de chirurgie bariatrique, et susceptible d’entraîner des troubles cognitifs, une perte de conscience ou des crises d’épilepsie.

Dans cet essai portant sur 78 patients, l’avexitide, administré par injection une fois par jour, a réduit les épisodes d’hypoglycémie de 55 % par rapport au placebo sur une période de 16 semaines, atteignant ainsi son objectif principal, a déclaré Amylyx.

Cette réduction correspondait au “scénario le plus favorable” et dépassait les attentes des investisseurs, a déclaré James Condulis, analyste chez Stifel.

Les patients “souhaitent avant tout réduire le nombre d’épisodes d’hypoglycémie afin de pouvoir vivre de manière autonome sans crainte”, a déclaré le Dr Marilyn Tan, chercheuse principale de l’étude, lors d’une conférence téléphonique avec les analystes.

Cette affection est généralement prise en charge par des changements alimentaires, une surveillance de la glycémie et des médicaments bloquant l’absorption des glucides.

L’avexitide, qui bloque certains récepteurs du GLP-1 dans le pancréas afin de réduire la sécrétion excessive d’insuline et de stabiliser la glycémie, a été bien toléré, avec des effets secondaires légers à modérés tels que la diarrhée et des ecchymoses, a indiqué la société.

L'action d'Amylyx a atteint 31,72 dollars en début de séance, ce qui devrait ajouter environ 1,15 milliard de dollars à sa capitalisation boursière si cette hausse se maintient.

UN TOURNANT DÉCISIF

Ces résultats marquent un tournant décisif pour Amylyx, qui avait été contrainte de retirer du marché en 2024 son médicament phare contre la SLA , le Relyvrio, à la suite de l’échec d’un essai clinique de phase avancée , ce qui avait entraîné des licenciements et une restructuration de l’entreprise.

Disposant de 250 millions de dollars de trésorerie, Amylyx a déclaré qu’elle avançait “à grands pas” vers le dépôt d’une demande d’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis d’ici la fin de l’année, avec pour objectif un lancement commercial en 2027.

Les analystes de TD Cowen ont estimé le chiffre d’affaires maximal de l’avexitide aux États-Unis à 2,2 milliards de dollars.

Amylyx a acquis l’avexitide auprès d’Eiger BioPharmaceuticals pour 35,1 millions de dollars en 2024, lors de la vente aux enchères organisée dans le cadre de la faillite d’Eiger.

L’attention se porte désormais sur “l’acceptation du dossier de demande d’autorisation, l’étendue de l’indication et la mise en œuvre du lancement sur un marché encore méconnu”, a déclaré Geoffrey Meacham, analyste chez Citi.

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AMYLYX PHARM
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/08/2026 à 16:48:18.

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