Meta en baisse ; début d'un procès historique qui pourrait redéfinir Instagram et Facebook

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** L'action du géant des réseaux sociaux Meta Platforms

META.O recule de 2,5 % à 554,68 dollars

** Le procès historique, dans lequel une coalition d’États accuse META d’avoir conçu Facebook et Instagram de manière à nuire à la santé mentale des jeunes utilisateurs, s’ouvre

** Ce procès porte sur les allégations de quatre États selon lesquelles Meta aurait conçu Facebook et Instagram pour rendre les jeunes enfants et les adolescents dépendants, entraînant des troubles tels que l’anxiété , la dépression, voire le suicide, et aurait induit les consommateurs en erreur quant à la sécurité de ces plateformes

** Il portera également sur les allégations de 29 États selon lesquelles Meta aurait enfreint la loi fédérale en collectant et en utilisant de manière abusive les données personnelles d'enfants lors de leur utilisation de ses plateformes

** Compte tenu de l'évolution du titre en séance, l'action a perdu environ 16 % depuis le début de l'année