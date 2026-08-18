Le marché immobilier américain reste sous pression en juillet ; la production industrielle progresse

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* Les mises en chantier de logements individuels tombent à leur plus bas niveau depuis novembre 2022, tandis que les permis de construire pour de futurs chantiers sont en hausse

* La production industrielle est soutenue par la demande d’équipements de haute technologie et de fournitures destinés aux investissements dans l’IA

* La production du secteur de la défense est également en hausse dans le contexte de la guerre avec l’Iran

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La construction de maisons individuelles aux États-Unis a fortement chuté en juillet, atteignant son plus bas niveau depuis plus de trois ans et demi, et les signatures de contrats pour l'achat de logements existants ont également reculé, ce qui constitue un nouveau signe que le marché immobilier reste sous la pression de la hausse des taux hypothécaires et de l'incertitude économique liée à la guerre en Iran.

Le secteur manufacturier, quant à lui, continue de profiter de l'essor de l'intelligence artificielle: un indicateur de la production industrielle de la Réserve fédérale a atteint le mois dernier son plus haut niveau depuis plus de quatre ans, porté par la hausse de la production d'équipements de haute technologie et de fournitures industrielles et de construction.

Les mises en chantier de maisons individuelles, qui représentent l’essentiel de la construction résidentielle, ont chuté de 9,9 % le mois dernier pour s’établir à un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 808 000 unités, a indiqué mardi le Bureau du recensement du ministère du Commerce. Il s’agit du niveau le plus bas depuis novembre 2022.

La construction de maisons individuelles a reculé de 15,7 % en glissement annuel en juillet.

Les permis de construire pour des maisons individuelles – un indicateur de l’activité future dans le secteur de la construction neuve – ont augmenté de 2,5 % le mois dernier, pour atteindre un taux de 894 000 unités. Ils ont progressé de 1,1 % en glissement annuel en juillet, ce qui ne représente que la deuxième hausse annuelle au cours des deux dernières années, même si le taux de délivrance reste proche de son niveau le plus bas depuis trois ans.

« Tant que les taux hypothécaires n'auront pas baissé et permis aux constructeurs d'écouler les logements actuellement achevés ou en cours de construction, nous nous attendons à ce que ces derniers restent réticents à réaliser des investissements importants dans de nouveaux projets », a déclaré Ben Ayers, économiste senior chez Nationwide.

Le nombre total de mises en chantier de logements neufs – y compris les immeubles collectifs tels que les appartements – a reculé de 12,4 % pour s’établir à 1,239 million en juillet. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un taux annualisé de 1,35 million.

Dans l’ensemble, le nombre de nouveaux permis de construire résidentiels a augmenté de 5,0 %, pour atteindre un taux de 1,443 million d’unités. Les économistes avaient tablé sur un total de 1,37 million de permis.

Les signatures de contrats pour les logements existants – qui se concrétisent généralement en ventes un ou deux mois plus tard – ont également reculé en juillet, a indiqué mardi l'Association nationale des agents immobiliers (NAR). Elles ont baissé de 2,3 % par rapport au mois précédent, atteignant leur plus bas niveau depuis janvier.

Le marché immobilier résidentiel reste enlisé dans une profonde crise, les taux d’intérêt élevés des prêts hypothécaires et l’offre limitée de logements sur le marché pesant sur l’accessibilité financière et les taux de vente.

« Les taux hypothécaires les plus élevés de l’année ont frappé en plein été, ce qui freine les signatures de contrats », a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR, dans un communiqué. « Les prix de l’immobilier atteignent des niveaux records, ce qui fait que les logements à vendre restent plus longtemps sur le marché, et moins d’acheteurs font des offres supérieures au prix demandé par rapport à l’année dernière, même si l’on observe d’importantes variations selon les marchés locaux. »

Le taux des prêts hypothécaires à taux fixe sur 30 ans, le type de prêt immobilier le plus répandu aux États-Unis, a légèrement baissé au cours de la semaine s’achevant le 7 août, pour la première fois depuis la mi-juin, a indiqué la Mortgage Bankers Association la semaine dernière. Il reste toutefois, à 6,77 %, proche de son plus haut niveau depuis plus d’un an. L’Association nationale des constructeurs de logements (National Association of Home Builders) a fait état lundi d’une remontée inattendue de la confiance des entreprises de construction, mais celle-ci reste globalement très modérée face à l’incertitude économique, aux taux hypothécaires élevés et aux coûts de construction en forte hausse, aggravés par la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran.

LE BOOM DE L’IA SOUTIENT LES USINES

La faiblesse du marché immobilier contraste avec la vigueur du secteur industriel, soutenu une nouvelle fois par d’importants investissements dans l’IA qui stimulent la demande d’équipements de haute technologie et de fournitures nécessaires à la construction et à l’exploitation de centres de données de grande envergure. La Fed a indiqué que son indice de production manufacturière avait progressé de 0,2 % en juillet, après une hausse révisée à la hausse de 0,3 % en juin. L’indice a atteint son plus haut niveau depuis avril 2022.

« Les secteurs habituels, notamment ceux liés à l’IA, ont tiré la production industrielle vers le haut, en particulier la fabrication de biens durables », a déclaré Bernard Yaros, économiste en chef pour les États-Unis chez Oxford Economics, dans une note.

La production d’équipements professionnels a progressé de 0,8 %, tirée par une hausse de 1,5 % des équipements de traitement de l’information et de 1,4 % des fournitures industrielles, qui ont compensé un recul de la production d’équipements de transport. La production de semi-conducteurs a augmenté de 2,4 % et celle d’ordinateurs et de périphériques informatiques de 1,8 %.

M. Yaros, d’Oxford, s’attend à ce que cette dynamique s’étende et profite à d’autres secteurs au-delà de la haute technologie. « L’IA déteint de plus en plus sur d’autres biens d’investissement au-delà des équipements de traitement de l’information », a-t-il déclaré.

La production dans le secteur de la défense a également progressé de 1,8 % dans un contexte de dépenses toujours élevées liées à la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran.

Les assemblages de véhicules automobiles ont reculé à 10,42 millions en taux annualisé corrigé des variations saisonnières, contre 10,68 millions en juin. La production de camions lourds et moyens – un indicateur de la demande des entreprises de transport routier et de livraison – a chuté à son plus bas niveau depuis mars.