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Le Kremlin affirme que l'Europe n'a pas envoyé à la Russie de signaux indiquant qu'elle souhaitait discuter de l'approvisionnement en énergie, mais que Moscou est ouverte au dialogue
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 11:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Russie n'a reçu aucun signal de la part de l'Europe indiquant qu'elle souhaitait discuter des approvisionnements énergétiques avec Moscou après que le président Vladimir Poutine a donné pour instruction au gouvernement d'envisager de détourner les flux de pétrole et de gaz russes restants de l'Europe, a déclaré le Kremlin mercredi.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Poutine restait ouvert à la possibilité de discussions, quelle que soit la difficulté du sujet.

Il a ajouté que les marchés de l'énergie avaient subi une série de chocs en raison de la guerre contre l'Iran et que Moscou analysait sérieusement la possibilité théorique de quitter les marchés européens de l'énergie.

Guerre en Iran

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