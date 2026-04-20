 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Koweït déclare la force majeure sur les expéditions de pétrole en raison du blocus d'Ormuz, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 15:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Koweït a déclaré la force majeure sur les expéditions de pétrole brut et de produits raffinés après qu'un blocus du détroit d'Ormuz a empêché certains navires d'entrer dans le golfe Persique, ce qui l'a empêché de respecter les engagements de certains clients, a rapporté Bloomberg News lundi, citant un document.

La société publique Kuwait Petroleum Corp. a informé ses clients vendredi qu'elle invoquait une clause contractuelle l'autorisant à suspendre les livraisons prévues, selon le rapport.

Il ajoute que cette décision ne devrait pas entraîner un arrêt complet de l'approvisionnement.

Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante.

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
2,67 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
95,68 USD Ice Europ +4,03%
Pétrole WTI
89,61 USD Ice Europ +5,47%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank