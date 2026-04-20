Le Koweït déclare la force majeure sur les expéditions de pétrole en raison du blocus d'Ormuz, selon Bloomberg News

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Le Koweït a déclaré la force majeure sur les expéditions de pétrole brut et de produits raffinés après qu'un blocus du détroit d'Ormuz a empêché certains navires d'entrer dans le golfe Persique, ce qui l'a empêché de respecter les engagements de certains clients, a rapporté Bloomberg News lundi, citant un document.

La société publique Kuwait Petroleum Corp. a informé ses clients vendredi qu'elle invoquait une clause contractuelle l'autorisant à suspendre les livraisons prévues, selon le rapport.

Il ajoute que cette décision ne devrait pas entraîner un arrêt complet de l'approvisionnement.

Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante.