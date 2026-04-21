Guerre au Moyen-Orient : l'Union européenne cherche la solution pour éviter une pénurie de kérosène

Depuis la guerre au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz, le secteur aérien est ébranlé par le risque d'une pénurie de kérosène, à l'approche de l'été.

Un employé s'appretant à recharger un avion en kérosène. (illustration) ( AFP / JACK GUEZ )

Il n'y a pas de pénurie de kérosène en Europe, assure la Commission. Mais alors que la fermeture du détroit d'Ormuz bloque 20% de sa consommation en carburant pour avion, l'Union étudie les mesures à prendre pour éviter une crise. Parmi les pistes envisagées, l'importation de kérosène alternatif depuis les États‑Unis ou l'obligation pour les États européens de constituer de réserves minimales.La Commission européenne doit présenter mercredi ses conclusions.

Bruxelles va notamment créer "un nouvel observatoire des carburants afin de suivre l'approvisionnement et les niveaux de stocks. Bien entendu, nous commencerons par le kérosène", a indiqué le commissaire européen aux Transports Apostolos Tzitzikostas, à l'issue d'une visioconférence avec les ministres des Vingt-Sept. À l'heure actuelle, il n'y a pas de pénurie en Europe, martèle ce responsable. Mais l'inquiétude est de plus en plus forte, alors que 20% du kérosène consommé par l'UE transitait habituellement par le détroit d'Ormuz.

Outre cet observatoire, l'UE veut étudier le degré de flexibilité sur les créneaux aéroportuaires et la pratique du "fuel tankering", quand les compagnies volent avec plus de carburant que nécessaire pour éviter de racheter du kérosène plus coûteux dans un autre aéroport.

À plus long terme, "nous travaillons à la sécurisation de sources alternatives d'approvisionnement en kérosène pour l'Europe , par exemple du carburant" de type Jet A produit aux États‑Unis, différent du Jet A-1 distribué dans le reste du monde, a dit le commissaire européen. Cette proposition a toutefois peu de chances d'aboutir rapidement. Le Jet A n'est pas utilisé en Europe actuellement, car il ne correspond pas aux normes européennes sur les très basses températures, pour les vols long-courrier notamment. Une évaluation est en cours avant de prendre une décision, a indiqué Apostolos Tzitzikostas.

Faire face aux futurs chocs aussi

Le responsable européen a aussi appelé les Vingt-Sept à se coordonner face à la crise. "Si de véritables problèmes d'approvisionnement devaient apparaître, nos stocks d'urgence devront être utilisés de la manière la plus efficace possible. Toute libération nationale de carburant devra se faire en toute transparence, afin d'éviter toute distorsion du marché", a-t-il plaidé.

"Au‑delà de la crise actuelle, nous devons également être prêts à faire face à de futurs chocs . C'est pourquoi nous évaluerons la nécessité d'une obligation minimale de stockage de kérosène, imposant aux États membres de maintenir des réserves d'urgence minimales", a-t-il ajouté.

Depuis la guerre au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz, le secteur aérien est ébranlé par le risque d'une pénurie de kérosène, à l'approche de l'été.

Certaines compagnies aériennes ont déjà suspendu des vols en raison de l'envolée des coûts du carburant.

Le directeur général du groupe de logistique allemand DHL, Tobias Meyer, a expliqué mardi à une poignée de médias dont l' AFP que son entreprise disposait de stocks de kérosène pour les mois de mai et juin, mais que "ce qui se passerait au‑delà était difficile à prévoir".