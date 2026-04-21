Défense antiaérienne : le SAMP/T NG, rival européen du Patriot, signe un premier succès à l'export

Après la France et l'Italie (pays à l'origine du projet), le système de défense sol-air équipera les forces armées du Danemark à partir de 2028.

Un système SAMP-T NG, exposé au salon du Bourget, en juin 2025 (illustration) ( AFP / BERTRAND GUAY )

Exemple parmi d'autres des efforts de réarmement entrepris à travers le Vieux continent, le Danemark a choisi le système de défense antiaérienne franco-italien SAMP/T NG, dit Mamba, pour équiper ses forces armées. L'information, connue depuis fin 2025, a été confirmée avec plus de détails par Thales et MBDA, qui produisent le système au sein du joint-venture Eurosam.

Cet accord constitue le premier contrat à l'export en Europe pour le SAMP-T NG (pour Sol-air moyenne portée terrestre nouvelle génération, ndlr) rival du célèbre Patriot américain.

Outre l'Italie et la France, pays concepteurs du "Mamba", le système avait été commandé puis livré dans sa version précédente (SAMP/T) à Singapour, en deux batteries, en 2017 et 2018. Un exemplaire avait par ailleurs été livré à l'Ukraine, après l'invasion russe de 2022.

Le SAMP/T NG est notamment conçu pour détruire des missiles balistiques et missiles hypersoniques manoeuvrants. "Face à un Iskander qui manœuvre à pleine capacité, le système SAMP/T n'est pas capable de l'intercepter, en revanche, le SAMP/T NG, lui, en sera capable", expliquait récemment une source industrielle impliquée dans le programme, à propos du missile balistique russe capable de manœuvres en forme de rebond au cours de sa descente.

La production des Aster monte en cadence

Le SAMP/T NG est une composante-clé de SkyDefender, le système de défense antiaérienne et antimissile intégré lancé par Thales. Capable de détecter les missiles balistiques à 5.000 km et offrant un système d'alerte précoce, SkyDefender combine radars terrestres, capteurs infrarouge sur des satellites en orbite géostationnaire et moyens de neutralisation des menaces (missiles, roquettes et autres munitions).

Au sein de ce système multicouches, le SAMP-T NG assure la protection à moyenne portée, avec le radar Ground Fire, capables de détecter des cibles jusqu’à 150 km et d'assurer une couverture à 360° sur le théâtre d’opérations. Ce radar, en production de série depuis début 2025, a "récemment démontré ses performances exceptionnelles lors d’un tir de qualification de la version française du système SAMP/T NG", salue Thales.

"Le Danemark bénéficiera de l’augmentation de la production du système SAMP/T-NG et de la production des missiles ASTER, avec une livraison à partir de 2028", assure encore Thales dans un communiqué publié mardi 21 avril.

"Le SAMP/T NG est le meilleur système sol-air mobile pour garantir la protection de l’espace aérien danois et contribuer efficacement à la défense des pays européens et de l’OTAN", a fait valoir le directeur adjoint de Thales Hervé Damann, remerciant les autorités danoises pour leur confiance.