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Le Kazakhstan réduit sa production pétrolière après des frappes de drones sur un port d'exportation
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 17:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le ministère de l'Énergie confirme une réduction de la production, sans en préciser l'ampleur

* Cette baisse de production fait suite à la fermeture du terminal lundi, à la suite d'attaques de drones

* La production du plus grand gisement pétrolier a été réduite de plus de moitié, selon une source

* Des drones ont attaqué deux autres pétroliers jeudi

* La Russie a accusé l'Ukraine d'être à l'origine de ces attaques; Kyiv n'a pas fait de commentaire

(Mises à jour suite à la déclaration du ministère de l'Énergie du Kazakhstan)

Le Kazakhstan a déclaré jeudi avoir réduit sa production de pétrole après que des attaques présumées de drones ukrainiens ont contraint son principal terminal d'exportation sur la mer Noire à fermer , une source indiquant que son plus grand gisement avait réduit sa production de plus de moitié.

La perturbation de cette voie d'acheminement, qui traite environ 2 % de l'approvisionnement quotidien mondial en brut, accentue la pression sur un marché pétrolier déjà confronté à la fermeture effective du détroit d'Ormuz et aux menaces pesant sur les exportations saoudiennes via la mer Rouge.

Le ministère de l’Énergie du Kazakhstan a indiqué que les compagnies pétrolières avaient réduit leur production en raison de contraintes à l’exportation, précisant que les opérations de chargement du pipeline du Caspian Pipeline Consortium (CPC) avaient été suspendues pour des raisons de sécurité.

«En raison des restrictions concernant l’acheminement du pétrole brut vers le réseau de pipelines et afin d’éviter la saturation des réservoirs de stockage des sociétés pétrolières, un ajustement contrôlé des niveaux de production quotidiens a été mis en œuvre, entraînant une réduction temporaire de la production de pétrole», a-t-il indiqué dans des commentaires transmis par e-mail.

Le ministère n’a pas précisé l’ampleur de ces réductions de production.

La production a notamment été réduite sur le gisement de Tengiz, le plus grand du Kazakhstan, dirigé par Chevron CVX.N , ont indiqué deux sources du secteur.

La production y a été réduite de plus de moitié, a indiqué une source, passant de 925.000 barils par jour en moyenne ce mois-ci à environ 406.000 barils par jour mercredi.

La production totale de pétrole et de condensats de gaz du pays est tombée mercredi à 1,63 million de barils par jour, contre une moyenne de 2,07 millions en juillet, a précisé la source.

Chevron n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Long de plus de 1.500 km (940 miles), l’oléoduc CPC relie le gisement de Tengiz, au Kazakhstan, à l’ouest du pays, au port de Novorossiysk, sur la côte russe de la mer Noire, en passant par la Russie.

Des consultations sont en cours entre le ministère, les producteurs de pétrole, la CPC, les armateurs et les instances administratives de l’État afin de rétablir la stabilité des exportations de pétrole, a indiqué le ministère de l’Énergie.

Ce coup dur pour la production fait suite à la décision de la CPC de cesser de recevoir du pétrole en provenance du Kazakhstan après avoir suspendu les chargements lundi en raison d’attaques contre des pétroliers à son terminal de la mer Noire en Russie.

Selon certaines sources, des drones auraient attaqué jeudi deux autres pétroliers près du terminal, provoquant l’incendie de l’un d’entre eux.

La Russie a accusé l’Ukraine de prendre pour cible les pétroliers de la CPC dans le cadre de son « ambition de déstabiliser davantage la situation sur les marchés mondiaux du pétrole ».

L’Ukraine, qui a intensifié ses frappes contre les infrastructures énergétiques russes ces derniers mois, n’a pas commenté ces attaques.

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