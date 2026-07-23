La guidance de Nexity pour l'ensemble de l'exercice 2026 est confirmée

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2026 s'établit à 1 064 MEUR, en baisse de -18% au total et sur le périmètre New Nexity (hors activités cédées et activités à l'international en gestion extinctive).

Le résultat opérationnel courant New Nexity s'élève à 12 MEUR, en progression de 6 MEUR par rapport au 1er semestre 2025. Le résultat net part du Groupe à fin juin s'élève à (31) MEUR contre (44) MEUR au 30 juin 2025.

Le chiffre d'affaires de l'activité Aménagement et Promotion, hors activité à l'International atteint 857 MEUR sur le premier semestre 2026, en recul de 22% par rapport au premier semestre 2025.

Le résultat opérationnel courant est positif à 7 MEUR contre 5 MEUR au premier semestre 2025 et reflète comme attendu la recomposition des marges avec principalement la contribution à l'avancement en hausse des mises en production de nouvelles opérations aux marges d'engagement cibles depuis début 2024.

Le chiffre d'affaires des activités d'exploitation représente 80% du chiffre d'affaires des Services et progresse de 9% à 158 MEUR, porté par des taux d'occupation toujours élevés tant sur les résidences étudiantes (97%) que les espaces de coworking (83%).

Le chiffre d'affaires de la Distribution, représentant 20% du chiffre d'affaires des Services, recule de 10 MEUR (-21%) à 41 MEUR.

Le résultat opérationnel courant des activités de Services, hors activités cédées s'élève à 15 MEUR, en légère amélioration.

L'offre commerciale à fin juin 2026 s'élève à 4 947 lots. Elle est en baisse de 9% par rapport à. décembre 2025 et de 6% par rapport à juin 2025 liée notamment à la poursuite assumée de la sélectivité accrue et à une dynamique de lancements concentrée sur le deuxième semestre 2026.

La guidance communiquée en février dernier pour l'ensemble de l'exercice 2026 est confirmée.

Le groupe s'attend à une mélioration de la rentabilité opérationnelle avec un ROC New Nexity en hausse sur 2026, à la poursuite de la baisse du ratio de levier avec le retour le plus rapidement possible à un niveau inférieur à la cible de 3,5x au plus tard en 2027.