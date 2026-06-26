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Le Kazakhstan réduit la production de ses gisements de pétrole et de gaz après une attaque de drone contre une installation russe
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 07:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La production du gisement est affectée car le traitement du gaz dépend d'une installation russe

* La production de pétrole et de condensats a baissé d'environ 25 %

* L'approvisionnement national en gaz n'est pas affecté, selon le ministre

* Le ministre affirme que la Russie n'a pas officiellement demandé de combustible

(Ajout de détails et de contexte) par Tamara Vaal

Le Kazakhstan a réduit la production de gaz de son gisement de pétrole et de condensats de Karachaganak après l'attaque par drone menée cette semaine par l'Ukraine contre l'usine de traitement de gaz d'Orenbourg en Russie, a déclaré vendredi aux journalistes le ministre de l'Énergie, Erlan Akkenzhenov.

Le gaz brut provenant de Karachaganak, dont les actionnaires comprennent Chevron CVX.N et Shell SHEL.L , est habituellement acheminé par-delà la frontière vers l'usine d'Orenbourg.

Kyiv a déclaré mercredi avoir frappé l’usine , située à environ 1 700 km (1 060 miles) à l’est de l’Ukraine.

La production de pétrole et de gaz à Karachaganak est étroitement liée, ce qui signifie que le gisement n’est pas en mesure de produire beaucoup de pétrole si sa production de gaz est en baisse.

L’usine avait également été touchée en octobre dernier .

« Naturellement, nous avons réduit le prélèvement de gaz », a déclaré M. Akkenzhenov. « Cependant, l’approvisionnement en gaz de l’ensemble du Kazakhstan n’a pas été interrompu. »

La production de pétrole et de condensats de gaz à Karachaganak a baissé d’environ un quart, passant de 34.000 tonnes à 25.000 tonnes par jour, soit 196.500 barils par jour, a ajouté le ministre.

Le site a produit environ 263.000 barils de pétrole par jour en 2024. Ce pétrole a été exporté par le Caspian Pipeline Consortium via un terminal russe de la mer Noire et acheminé vers l’Allemagne via l’oléoduc russe Droujba.

Il fournit du gaz à Orenbourg dans le cadre d’un accord d’achat à long terme conclu entre Karachaganak Petroleum Operating (KPO) et KazRosGas, valable jusqu’en 2038.

Outre Chevron et Shell, les actionnaires de Karachaganak comprennent l’italien Eni ENI.MI , le russe Lukoil LKOH.MM et la société locale KazMunayGas KMGZ.KZ .

L’Ukraine a déclaré que sa campagne de frappes par drones à longue portée contre des installations énergétiques russes visait à affaiblir une source essentielle de financement militaire et à rapprocher le conflit de la vie quotidienne des Russes.

Le président Vladimir Poutine a déclaré que ces attaques contre des infrastructures civiles visaient à semer la discorde au sein de la population.

La Russie n’a pas officiellement demandé au Kazakhstan de lui fournir du carburant, a déclaré M. Akkenzhenov aux journalistes.

Quatre sources du secteur ont indiqué mercredi à Reuters que la Russie était en pourparlers avec le Kazakhstan pour importer environ 50.000 tonnes d’essence AI-92 afin de pallier une pénurie nationale causée par des pannes de raffineries et des réparations imprévues.

Guerre en Ukraine
Pétrole et parapétrolier

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