Journée décisive pour "encercler définitivement" l'incendie en Belgique

De la fumée de l'incendie en Belgique, le 17 août 2026 ( AFP / JOHN THYS )

Les pompiers, qui luttent depuis vendredi en Belgique contre un incendie historique dans l'est du pays, s'efforçaient mardi d'encercler définitivement ce feu, qui a déjà ravagé quelque 3.000 hectares d'un parc naturel, proche de l'Allemagne.

"L'objectif du jour c'est vraiment de faire cette jonction entre la ligne de défense nord et est, et d'encercler définitivement le feu", a expliqué à l'AFP Nicolas Yernaux, porte-parole des autorités de la région de Wallonie où se trouve cet incendie.

Les pompiers ont travaillé dans la nuit de lundi à mardi à cette jonction indispensable entre le front est et nord, dans des conditions d'accès très difficiles.

"On parle d'un ou deux kilomètres, et on est en passe d'y arriver", a toutefois assuré ce porte-parole.

Cette jonction permettra alors de progresser et d'éteindre enfin cet incendie, l'un des plus importants de l'histoire récente de la Belgique, a-t-il encore expliqué.

La journée s'annonce décisive pour les 500 soldats du feu mobilisés pour éteindre cet incendie dans le parc naturel des Hautes-Fagnes, tout proche de la frontière avec l'Allemagne.

"Une fois qu'on l'a vraiment encerclé, on pourra définitivement progresser et avoir des objectifs encore un peu plus définitifs", a ainsi expliqué Nicolas Yernaux.

Etrépage dans la nuit

Dès la nuit de lundi à mardi, les pompiers ont procédé à de l'étrépage, une tactique consistant à retirer la partie superficielle du sol pour le mettre à nu et retirer toute la charge inflammable, combustible.

Ils comptent aussi sur les moyens aériens, dont deux hélicoptères norvégiens arrivés sur place lundi soir. Encore faut-il que les conditions météorologiques permettent leur décollage. "Il y a peut-être déjà des fenêtres d'opportunité ce matin (mardi), mais ce ne sera peut-être finalement que cette nuit", a indiqué Nicolas Yernaux.

Les conditions météorologiques sont plus favorables avec de la pluie attendue, mais un vent fort soufflant vers l'est complique la situation et oblige impérativement les pompiers à renforcer la ligne de défense orientale sur le front de l'incendie, a encore expliqué ce porte-parole.

Les autorités belges demeurent toutefois confiantes. "A ce stade, le feu demeure contenu", ont-elles assuré mardi dans un communiqué.

Lundi soir, des habitants de Sourbrodt, commune proche des Hautes-Fagnes, qui avaient été évacués de manière préventive, ont été autorisés à réintégrer leur domicile, selon ce communiqué.

En revanche, les conditions actuelles ne permettent pas encore le retour des habitants de Küchelscheid et Leykaul, deux hameaux peu peuplés proches de la frontière allemande. "Cette mesure est maintenue afin de garantir leur sécurité", ont affirmé les autorités belges.

La Belgique, comme une grande partie de l'Europe a souffert l'été durant d'épisodes de fortes chaleurs et de sécheresse. Le mercure est monté jusqu'à 37°C dans certaines parties du pays en fin de semaine dernière.

Autant de conditions propices au départ de ce grand incendie.