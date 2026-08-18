Le nombre de passages dans le détroit d'Ormuz reste très bas, inférieur à dix - données

Navires près du détroit d'Ormuz, vus depuis Musandam

Le nombre de navires ayant traversé ‌le détroit d’Ormuz est resté inférieur à 10 lundi, ce qui représente néanmoins une légère ​hausse par rapport au week-end, mais une fraction de ce qu'était le trafic avant la guerre entre l'Iran et les Etats-Unis, selon les données préliminaires publiées mardi.

Six navires de transport de ​marchandises ont ainsi traversé le détroit lundi, selon les données de suivi maritime de Kpler, contre une moyenne mobile de ​11 sur 10 jours. Trois navires ont emprunté ⁠le détroit samedi et deux dimanche.

Avant le déclenchement de la guerre contre l'Iran par ‌les Etats-Unis et Israël le 28 février, entre 130 et 140 navires traversaient chaque jour le détroit d'Ormuz. En guise de représailles à cette guerre, ​l'Iran avait très vite fermé ‌de facto cette voie essentielle au transport maritime mondiale d'hydrocarbures.

Ceci s'était ⁠traduit par une flambée des cours du pétrole, qui restent à un niveau élevé, à plus de 90 dollars le baril, en raison de l'absence de tout progrès vers une résolution ⁠du conflit, les deux ‌belligérants, qui clament tous deux contrôler le détroit d'Ormuz, brandissant au contraire ⁠la menace d'une escalade.

Aucun très grand pétrolier (VLCC) ni aucun méthanier transportant du gaz naturel liquéfié ‌n'a transité par le détroit ces derniers jours.

Le très grand méthanier (VLGC) Xavia est ⁠entré dans le détroit par la route iranienne en ballast, c’est-à-dire ⁠sans cargaison, selon les ‌données. Les VLGC sont généralement utilisés pour transporter des gaz de pétrole liquéfiés tels que le ​propane et le butane.

Un pétrolier de moyenne ‌portée et un pétrolier de portée intermédiaire sont également entrés dans le golfe, selon les données, tandis qu'un méthanier de ​taille moyenne, un vraquier de type Panamax et un pétrolier de type Panamax ont quitté le golfe.

Dans le détroit de Bab el-Mandeb, de l'autre côté de la péninsule ⁠arabique, entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, 19 navires de transport de marchandises ont transité lundi, selon les données de Kpler, un chiffre inférieur à la moyenne mobile sur 10 jours de 26 et aux 33 traversées enregistrées dimanche.

Certains navires pourraient naviguer sur ces voies maritimes stratégiques avec leurs transpondeurs éteints, ce qui n'est pas pris en compte dans les calculs.

(Trixie Yap, ​Version française Benoit Van Overstraeten)