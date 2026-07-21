Le Kazakhstan met en garde le directeur de l'exploitant de Kashagan contre d'éventuelles poursuites judiciaires pour non-paiement d'une amende environnementale

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Le ministère de la Justice du Kazakhstan a averti le directeur de la North Caspian Operating Company, qui exploite le gisement pétrolier de Kashagan dans le pays, qu'il risquait des poursuites pénales pour non-paiement d'une amende environnementale de près de 5 milliards de dollars, ont déclaré mardi à Reuters deux sources proches du dossier.